Delmé se fera-t-il vanner par le beau-frère ?

Charles Delmé le sait, s’il vient à encaisser un but d’Axel Renard dimanche après-midi, ses oreilles vont siffler."S’il marque, je vais l’entendre pendant des mois, sourit le portier libramontois. Maintenant, nous nous sommes déjà affrontés quand il était à Marloie et moi à Saint-Hubert. Il n’avait pas marqué et nous n’avions pas perdu une seule fois. J’espère que cela continuera. Si je préfère gagner mais prendre un but d’Axel ou faire un nul sans qu’il marque? Vous me posez une colle là. Allez, je vais quand même dire qu’il marque, mais qu’on prenne les trois points. Ce sera bien pour les stats d’Axel et ce sera bien pour nous."