Jusqu’à présent, Neufchâteau s’est imposé 99-79 contre Aarschot. Il reste donc trois matches aux Chestrolais. La semaine prochaine, la difficulté va augmenter avec des déplacements à Vilvorde (TDM2) et à Donza (TDM1).

Déjà ce samedi, contre Sprimont, ce sera un match intéressant, même si les Liégeois ont perdu leurs deux premiers matches de cette poule, à domicile, contre Donza et contre Aarschot. " C’est un bon test pour nous, glisse le coach du BCCA, Marc Hawley.Parce que Sprimont, c’est le genre d’équipe, avec beaucoup de taille, qu’on va affronter toute l’année. Il va falloir répondre présent dans la raquette face à leurs pivots."

Où en est Neufchâteau, à deux semaines de la reprise du championnat?"Dans l’ensemble, on a fait une bonne préparation, note Alexis Pierre.On commence à être prêt physiquement. Il y a une belle intensité aux entraînements. C’est vraiment bien. On travaille un peu de tout, on essaie aussi d’améliorer notre communication. C’est important. On reste sur un bon match amical, la semaine dernière, à Comblain (80-80). Ça tourne plutôt bien, je trouve, avec un Hugo Deneve qui est déjà en forme."

«Bien se placer dans la raquette»

À la maison, les Chestrolais doivent prendre le dessus. "Il ne faut pas snober Sprimont (TDM2), qui est meilleur que l’an dernier, poursuit le meneur du BCCA. Ça va être une opposition de style. Ils ont des pivots très grands, lourds, qui ne courent pas aussi vite que nos grands. On va avoir des difficultés sous l’anneau, mais on a déjà affronté des équipes de ce genre dans le passé. On sait ce qu’on doit faire. Il faudra bien se placer dans la raquette et se battre sur chaque ballon. Et devant, on va galoper."