Arlon, Sart et Messancy en tête, Meix prend l’eau à La Calamine

Un des favoris de la série, Freylange, connait un second couac en autant de journée de championnat. Après avoir été accrochés à Houffalize le week-end dernier, N’Diaye et ses équipiers se sont cette fois inclinés dans le derby contre Messancy. Ayant pris l’avantage à la mi-temps grâce au doublé de Perrin, les hommes de Romain Ollé-Nicolle ont su vite réagir à l’égalisation de Warlomont pour prendre les trois points et, surtout, poursuivre leur incroyable série de vingt-huit rencontres sans défaite en championnat depuis le début de saison passé, tout en terrassant les deux grands favoris au titre (Gouvy et Freylange). Avec un six sur six, Messancy trône en tête du championnat avec Arlon et Sart.