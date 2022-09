Un an après, le quatuor bastognard est allé au bout

Au risque de rester sur le carreau donc (vu les nombreuses demandes d’inscription) ou de voir leur quatuor amputé d’un ou plusieurs éléments.

Il n’en a rien été puisque les quatre triathlètes du club de Bastogne (qui ont tous déjà bouclé un Ironman) étaient au départ. Mieux, si 839 des 2 627 participants ont jeté l’éponge en chemin, le quatuor composé de Cédric Dodrimont, Grégory Touchèque, Rémi Perrin et Nicolas Schuster ne s’est pas dégarni jusqu’à son retour à Chamonix. Ou presque…

«Nicolas a raté notre rendez-vous»

"Comme à la TDS, sachant qu’on a un rythme semblable, l’idée était de tout faire ensemble, au moins jusqu’à Courmayeur après 80 km puis d’aviser selon la forme de chacun, précise Cédric Dodrimont.Mais Nicolas a raté notre rendez-vous de départ avant de nous rattraper et de continuer seul à Courmayeur, où avec Grégory et Rémi on s’est posé 20 minutes."

L’aventure de Nicolas (758e) aura finalement duré 39h05, celle de Rémi (864e) et Cédric (865e) 39h56, et celle de Grégory (970e) 40h50."On tablait sur un chrono entre 40 et 42 h,sourit Cédric Dodrimont.Les délais étaient fixés à 46h30. On avait de la marge pour se reposer en cas de gros coup de mou, qu’on n’a pas eu. La première partie du parcours était assez roulante. Les 3 dernières montées sont les plus dures, avec notamment plusieurs kilomètres de rochers en escaliers."

35 minutes de sommeil en deux nuits

"J’ai juste fermé les yeux 35 minutes,poursuit-il.C’était quasi pareil pour les autres. Même si parfois, on avançait en mode robot dans un groupe en suivant les pas des autres. On a aussi eu de la chance avec la météo. On a eu du temps sec, ni trop chaud ni trop froid. Le plus dur, c’était mentalement. Le corps est incroyable. Tant qu’on n’a pas de blessure, c’est le mental qui joue. Si on ne voyait rien la nuit, la beauté des paysages nous a bien aidés aussi. Au lever du jour après la première nuit, on arrivait en Italie, avec pour vue toute la vallée de Courmayeur. C’était somptueux."