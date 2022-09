Roland Debras : "Reprendre Bomal? C'était un cadeau empoisonné"

Et Roland Debras aurait même pu en faire encore plus puisque cet été, quand Pascal Jacquemin a annoncé son départ à Vaux-Noville, le comité bomalois a proposé le poste de T1 à Roland Debras."Mais j’ai préféré décliner. Pas parce que le football ne me manque pas, au contraire. Mais tout simplement parce que reprendre l’équipe de son village, cela a tout du cadeau empoisonné, clame l’intéressé. J’avais déjà donné voici quelques années en P2. Vous jouez avec des jeunes du cru, des gars qui habitent Bomal. Et pour les rapports humains, ce n’est pas toujours évident."

«Qu’on me donne deux ou trois vies»

Mais Roland Debras ne le cache pas, si un club vient lui proposer un projet intéressant, l’homme pourrait ne pas devoir réfléchir très longtemps avant d’enfiler à nouveau son costume de T1. " Le coaching et l’odeur du vestiaire me manquent, confesse Roland Debras.Maintenant, j’ai aussi mes activités professionnelles qui me prennent pas mal de temps. Je travaille dans la sidérurgie à Seraing et tout le monde sait que le contexte n’est pas évident pour le moment. J’entends parfois des gens se plaindre de la vie. Mais moi, je peux vous dire que si vous me donnez deux ou trois vies, je signe directement."

Roland Debras ne sera pas présent à Vaux ce dimanche. Mais l’homme continue à jeter un œil avec attention sur les différentes séries provinciales."Mais aussi sur la D3,dit-il. Finalement, c’est la P2 que je connais un peu le moins. Oppagne? Cette équipe n’aurait jamais dû descendre la saison dernière. Cela s’est vraiment joué à peu de choses et c’est dommage. Maintenant, je sais que l’effectif a un peu changé cette année donc je suis incapable de vous dire si Oppagne peut déjà prétendre à remonter. Mais les Coalisés ont des bons joueurs. J’ai connu des garçons comme Fiacre, Borrey ou Dropsy. Ce sont des gamins irréprochables. Et en plus, ce ne sont pas des manchots! Qui je vois émerger en P1? Tout le monde parle de Gouvy, mais cette équipe s’est pris les pieds dans le tapis la semaine dernière. Longlier me semble aussi bien placé. Et Freylange même s’il faut voir comment les choses tourneront là-bas.Cette équipe a quand même enchaîné les surprises pendant le mercato."

Avant de raccrocher, on a demandé à Roland Debras s’il était capable de nous citer cinq joueurs actifs à Vaux-Noville. Une mission que l’ancien coach de Marloie a rempli les deux doigts dans le nez."De mon époque, vous avez encore Romain Berg et Tanguy Bonjean,dit-il. Mais je connais aussi très bien des garçons comme Michaël Picard ou Jérémie Vandenbergh. Sans oublier Anthony Soyer. Lui, je peux vous dire que j’aurais bien aimé l’avoir dans mon équipe à l’époque."