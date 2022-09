Pour Lothaire, ce Van Damme, c’est le pied

La prometteuse athlète ardennaise a appris sa sélection début juillet alors qu’elle se trouvait en vacances. Une belle récompense après les semaines de doute qui ont marqué le début de sa saison en plein air."Je me suis blessée fin février,indique-t-elle. Lors des championnats de Belgique indoor (NDLR: où elle a fini 3esur 800 m),j’avais déjà mal, je n’ai pas su appuyer quand les autres ont fini au sprint."

Des examens ont révélé une fracture de fatigue au niveau du pied. Bilan: sept semaines d’arrêt complet avant une reprise progressive."Dans ces conditions, j’ai pensé que ce serait déjà fort bien si je pouvais courir en 2.15 cette saison,confie-t-elle alors qu’en salle, début février, elle avait réussi un chrono de 2.14.39, record provincial indoor toutes catégories à la clé.J’ai dès lors été surprise quand j’ai couru en 2.13.69 début juin."

Et elle a fait mieux depuis lors: 2.12.96 le 23 juillet, à Huizingen. Un chrono qui la situe désormais, à 17 ans, en 8eposition dans la hiérarchie provinciale toutes catégories, derrière des athlètes du calibre de Juliette Thomas, Charlotte Mahieu, Véronique Collard ou l’intouchable Cécile Clarinval. Qui sait, elle fera peut-être encore mieux cette saison."Mais ça, je n’en suis pas sûr,avoue-t-elle.Avec ce qui m’est arrivé en hiver, je considère que j’ai atteint tous mes objectifs cette année."

4esacre francophone

D’autant qu’elle y a ajouté, pas plus tard que le week-end passé, un 4sacre francophone consécutif sur 800 m (2 en cadets, 2 en scolaires)."Là, j’avais la pression, j’étais la favorite, enchaîne-t-elle.Mais tout s’est bien passé. J’ai pris le sillage d’une athlète qui a mené le train jusqu’à 200 m de la ligne, puis j’ai attaqué."

Avec un temps de 2.15.38, elle a devancé de près d’une seconde la Remicourtoise Juliette Secrétin qui sera avec elle ce soir, sur la piste bruxelloise. Et une quinzaine d’athlètes flamandes aussi."Je les connais pour la plupart,conclut Juliette qui avait déjà assisté au Mémorial en spectatrice il y a trois ans.J’ai couru contre elles. Il y a du niveau. Une Nina van Pelt court le 800 en 2.07 et elle a pris part à la finale de l’Euro U18. Tant mieux, ce sera une bonne expérience en plus. Et, je le répète, je songe surtout à prendre un maximum de plaisir, pendant la course et durant toute la soirée aussi, dans cette superbe ambiance."