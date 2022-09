Une belle occasion donc, pour les Verts, d’empocher un premier succès. Et pour Michel Espinosa de célébrer une première victoire officielle au stade Yvan Georges (puisqu’il ne faisait pas partie du groupe qui a dominé Arquet en Coupe de Belgique).

Titulaire lors de chacune des trois rencontres disputées en championnat, le médian défensif de l’Excelsior monte en puissance au fil des semaines et s’impose peu à peu comme un des rouages essentiels du système mis en place par Christian Bracconi. Mais qui est donc ce grand gaillard d’1,93 m, au jeu de tête efficace et au pied gauche précis? On vous en dit un peu plus sur le parcours de ce solide garçon qui fêtera ses 29 ans d’ici peu, donne l’impression de porter un short trop petit pour lui et recense une cinquantaine de matches en Ligue 2 ainsi qu’une quarantaine en D1, dans l’est de l’Europe.

1. Carcassonne"Ma mère est née au Cameroun, mon père, d’origine espagnole, est née à Béziers, précise-t-il.Mes parents se sont établis à Carcassonne (NDLR: dans l’Aude).C’est là que j’ai fait mes débuts comme footballeur."

2. Formé au TéFéCé"Après Carcassonne, j’ai rejoint le pôle espoirs de Castelmaurou, puis j’ai poursuivi ma formation à Toulouse, jusqu’à 19 ans. J’ai joué un an à Trélissac, en CFA (NDLR: ancien club de Belhocine),puis deux ans et demi à Clermont(NDLR: où il a été l’équipier de Bockhoni),à Laval ensuite, puis j’ai signé pour trois ans à Alavès, mais j’ai été prêté chaque année. À Istra, en D1 croate, à Lyon-Duchère(NDLR: où ont notamment joué les ex-Virtonais Jacmot, Fadhloun et M’Bombo)et à Plovdiv, en Bulgarie. L’an dernier, j’ai rejoint le Dinamo Bucarest."

3. Six mois de galère Arrivé en octobre au Dinamo, il n’y est resté que trois mois. " J’ai joué assez rapidement, puis j’ai connu un petit pépin physique, dit-il,mais surtout, je n’étais pas payé. J’étais là-bas avec mon épouse et mes deux enfants et si les salaires ne tombent pas, c’est difficile. En janvier, j’ai résilié mon contrat; l’argent n’est arrivé qu’ensuite. Je me suis toutefois retrouvé sans club. Il y a bien eu quelques approches, de clubs français et même belges, mais elles n’ont pas abouti. Ou alors des propositions pour des destinations qui ne m’intéressaient pas. Durant cinq mois, j’ai dû m’entraîner seul avant de rejoindre l’équipe de l’UNFP(NDLR: les footballeurs français sans contrat)et ça m’a fait le plus grand bien."

4. Virton via Aguemon S’il a rejoint Virton, c’est un peu grâce à Yannick Aguemon qui venait de signer un peu plus tôt chez les Gaumais. "J’ai fait ma formation avec lui à Toulouse. C’est comme un frère pour moi. Avec un agent, il a glissé mon dossier aux recruteurs virtonais. J’ai fait un essai et on a trouvé un accord."

5. Club sain et familial"Quand vous évoluez dans des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie, vous sortez un peu des radars et ma priorité était de retrouver un championnat qui offre un peu plus de visibilité,poursuit-il.Et me donne l’occasion de rejouer une saison complète, de montrer ma valeur. À Virton, je suis comblé pour ça. De plus, j’ai découvert un club sain et familial. Après les déboires que j’ai connus, c’est ce que je souhaitais. Je n’ignore pas qu’il y a eu des soucis ici voilà deux ans, mais c’est le passé. Moi, j’ai découvert un club occupé à bien se reconstruire."

6. Des revanchards Au sujet de ce groupe qui recense beaucoup de joueurs d’origine africaine comme lui:"Ce n’est pas pour me déplaire, forcément. On a un peu les mêmes centres d’intérêt. Les mêmes histoires aussi. Si vous y regardez bien, il y a pas mal de revanchards comme moi dans ce groupe, des gars qui veulent prouver quelque chose. Et des joueurs de qualité, capables de réussir un beau parcours dans ce très championnat. "