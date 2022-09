Nathan Demeuse (La Roche), un jeune qui peut voir grand

" Je m’y sens bien,explique-t-il.Surtout que j’évolue avec Renaud Van Geen, gaucher également, qui m’a bien écolé. Ces conseils de placement ont été précieux. Il a été et reste important pour moi. Il me pousse toujours vers le haut en me motivant."

Ce samedi, Nathan Demeuse devra pourtant se passer de son comparse, en vacances. Et il pourrait glisser à la place de Renaud Van Geen. Doté d’un excellent jeu court et long et très serein, l’étudiant au foot-études de Marche devra resserrer les boulons derrière après le revers 3-0 subi à Sart. " Je ne suis pas inquiet du tout, poursuit-il.Nous allons prouver que nous valons mieux. Il y a de la qualité dans notre groupe, l’arrivée de Nicolas Prévot est un sacré plus. Et les jeunes qui sont arrivés ont déjà montré de belles choses."

Sans brûler les étapes

Discret et repéré par Benjamin Simon lors des stages Michel Rossignon, Nathan Demeuse avoue connaître peu de chose sur Bastogne. " Je n’ai pas vu cette équipe et je ne sais rien de leurs nouveaux transferts, dit-il. En poussant Longlier et Freylange dans leurs retranchements, Bastogne a réussi de bons résultats cette semaine. Mais on n’a pas perdu confiance après un seul match, du tout."

Sobre, posé et calme, Nathan Demeuse dispose de bon nombre de qualités du défenseur central moderne. Le joueur n’entend pourtant pas brûler les étapes. " Mon envie est de jouer un maximum à La Roche, mais surtout de prendre du plaisir. Je me sens bien dans ce club où j’ai été bien accueilli et je veux l’aider à atteindre ses objectifs. Je ne songe pas actuellement à évoluer dans une division plus haute, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre", conclut le discret défenseur.

En continuant de la sorte, nul doute qu’il frappera tôt ou tard dans l’œil d’un recruteur d’une écurie plus huppée.