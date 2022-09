Je ne me sentais plus à l’aise à Durbuy où contrairement à ce qui a été dit par le club, je n’avais pas de préaccord. Je n’étais pas affilié, j’étais sans contrat avec le club et donc libre de choisir jusqu’au bout. Presque tous les joueurs vivent ensemble à Hamoir, dans un hôtel et je me sentais un peu à l’écart puisque je n’étais pas avec eux comme je réside à Mageret (Bastogne). Ils arrivaient en retard tous à l’entraînement, sans avoir prévenu par exemple. Plusieurs fois, j’ai tenté d’avoir une discussion avec Ousmane Sow ou le staff, je n’ai pas eu de retour. Durbuy n’avait pas l’air emballé de me garder donc j’ai opté pour Givry.

Vous croyez au projet du club de Givry?

Oui, je n’ai jamais eu peur pour les Canaris. Il faut désormais attendre que le groupe soit complet, nous serons prêts en octobre pas avant comme l’a dit le coach. Le club va encore accueillir des joueurs prochainement, mais Givry ne sera pas l’oiseau pour le chat annoncé. Comme à Durbuy, on s’entraîne quasiment tous les jours, cela me plaît. Et cette fois, je suis à dix minutes de la maison, c’est aussi plus simple. Pouer jouer dans la même division de surcroît.

Givry vous a surpris face à Mormont?

Clairement, on pensait qu’il faudrait un boulier compteur pour compter les buts, mais finalement, Givry peut mener à la pause. Les joueurs ont été exemplaires dans la mentalité et l’investissement. En évoluant de cette manière, je ne me fais pas de souci pour la suite.

Quel joueur vous a plu?

Alain Goury, notre attaquant qui a été excellent dos au but. Et puis le gardien Rehak est solide, on remarque directement la qualité de ses prises de balle, de son jeu au pied. Il sera très utile à l’équipe.

Givry a-t-il une chance face à Durbuy?

Oui, comme ce sera le cas chaque semaine. Physiquement, ce ne sera pas simple avec le retard de préparation. Durbuy a de sacrés joueurs également, mais nous avons nos chances à condition de reproduire la prestation de la semaine dernière.

Vous êtes impatient d’affronter vos anciennes couleurs?

Non, j’aurais préféré jouer plus tard face à Durbuy quand notre équipe sera au complet et préparée. Je n’ai aucune rancœur, aucune animosité par rapport à Durbuy où j’ai passé de bons moments aussi.