Les départs, la force de Thomas Pierrard

Le déclic à Cherain

Décrocher le titre à l’issue de sa première année en juniors était l’objectif avoué de Thomas. Deuxième à l’issue de la première course à Libin, il connaît ensuite des moments plus difficiles. Chutes et ennuis mécaniques se succèdent jusqu’au sixième rendez-vous à Cherain."C’est là que j’ai changé ma manière d’aborder les courses,confie le jeune électricien.J’ai décidé de m’aligner plus relax et ça a marché puisque depuis lors je n’ai plus chuté."

Mis à part une troisième place à Bastogne, le pilote de Mellier remporte sept manches et s’octroie un titre que personne ne peut lui contester. Dès la saison prochaine, le champion s’attaquera à un nouveau challenge en s’alignant en seniors."C’est la transition avant de passer en inters. Les manches y sont beaucoup plus longues et je crains d’avoir des difficultés au niveau physique."

Avant cela, il disputera les deux dernières manches pour la gagne, espérant prouver de la sorte que son titre ne doit rien à personne.