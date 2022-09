Le come-back de Ludovic Mottet

Ludovic Mottet se garde toutefois de formuler un objectif."J’étais inscrit sur plusieurs BAMS cette saison, déclare-t-il.Mais j’en ai raté car j’avais le Covid et j’ai abandonné au Chouffe Marathon. J’ai juste fini le Roc d’Ardenne en mode entraînement. Je n’ai pas de réels repères en compétition. Dans un grand jour, tout peut arriver. Mais je risque d’être encore trop court pour aller chercher un Van Aelbroeck, champion d’Europe en 2021 et vice-champion cette année, ou un Van boxstael, 3ecette année aussi. Même s’il s’agit d’un parcours qui me convient, avec un mixte de montées longues, courtes et raides, parties roulantes. Et pas trop technique, sur lequel je pourrai faire parler ma puissance."

Grégoire: le podium voire le titre

Pour ce championnat national, organisé ce samedi à La Roche, par l’ASBL Jukohatho Events. Arrivées et départs seront jugés à l’Hotel Floréal, d’où s’élanceront 128 bikers à la conquête des différents titres. Ils seront 26 en élites messieurs. Parmi lesquels Simon Grégoire qui devrait jouer dans la cour des grands."Je vise le podium voire le titre,clame le Barvautois.Wout Alleman, champion en titre, n’est pas là. Frans Claes semble un cran au-dessus. Pour le reste, cela s’annonce ouvert. On se vaut avec Massaer Rombouts, Sprengers, Carabin et Dony."