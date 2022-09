Pour la préparer, les Gaumais n’ont pas bénéficié de la plus totale des sérénités. La vie est d’ailleurs loin d’être un long fleuve tranquille pour eux depuis trois saisons. Le Covid et le manque à gagner qu’il a représenté ont fini par obliger les dirigeants gaumais à se séparer de leur joueur n° 1, Yannick Vostes, parti chez le champion en titre, Diest.

Pour remédier à ce départ, Patrice Mullenders avait jeté son dévolu sur deux jeunes prometteurs: le Français Benjamin Fruchard et le Chilien Juan Lamadrid. Mais seul le premier nommé sera de l’aventure. En pleine tourmente dans son pays, parce qu’il est soupçonné d’abus sexuels sur une mineure lors d’une compétition qui s’est disputée en Argentine en 2017 (notre édition du 24 août), Lamadrid ne débarquera donc pas dans la capitale gaumaise. Pour compenser cette non-arrivée, le manager virtonais a repris contact avec Karim El Hachem. L’Égyptien, dans un premier temps pas conservé, avait décidé de rejouer dans son pays, mais lorsque le manager virtonais lui a proposé de prolonger, il n’a guère hésité."Il a plutôt bien terminé sa saison avec des victoires sur Katchanov et Rogiers, rappelle Mullenders.Il y avait une progression et on va lui donner une seconde chance en espérant qu’il puisse confirmer ses derniers résultats."

Moyenne d’âge: 21 ans

Fruchard, El Hachem, mais aussi Alessi Massart et Pierre-Yves Lemaire, lequel a également débarqué à l’intersaison, en provenance de Tiège: on va retrouver un quatuor très jeune chez les Virtonais, à la moyenne d’âge de 21 ans, mais avec un réel potentiel." Avec Lamadrid, on perd celui qui devait être notre n° 1, mais je fais confiance à nos joueurs pour réaliser une bonne saison, conclut Patrice Mullenders. Le Top 5 me paraît difficilement accessible vu les forces en présence, mais on peut se battre pour une place juste dernière ces équipes. Les quatre joueurs vont se répartir les rencontres, mais on mettra l’équipe la plus compétitive pour les matches à notre portée. On a d’ailleurs convenu que notre joueur français disputerait quelques rencontres de plus que ce qui était prévu à l’origine. Histoire de ne pas prendre de risque."