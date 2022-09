2B | Même à dix, Paliseul en plante quatre à Corbion

Réduit à dix avant la pause, après la deuxième jaune de Rongvaux, Paliseul gère parfaitement la seconde période et plante deux nouveaux buts. Le premier par C. Poncelet, à la bonne place après une tête de Nemery repoussée par la barre. Le second par Le Manguerro qui suit une frappe de Meddah relâchée par Guillaume.