Novice, Alex Joris excelle en gravel

Cinq ans plus tard, Alex Joris a toutefois recraqué en juin pour un dossard, sur la 3emanche des UCI Gravel World Series, à Millau. " J’avais effectué un stage en Provence avec la Team de Lux, il y avait cette course pas loin en Aveyron, je voulais me tester", avance-t-il. Un test, et quel test, puisqu’il s’est classé 2e, sur 8, en 65-69 ans et s’est qualifié pour les Mondiaux qui auront lieu le 3 ou 4 octobre en Vénétie (la date et le lieu précis restent à définir). Celui-ci s’est même transformé en 2eessai. Samedi, Alex Joris a pris part au 68 km du Houffa Gravel. Et fini 4ede sa catégorie, et même 34esur 174 malgré son statut de patriarche!"J’étais le 2eplus âgé de la course, confie-t-il.Les montées étaient beaucoup plus courtes et raides qu’à Millau, et les descentes aussi", commente-t-il.

40 points de suture

" J’ai perdu pas mal de temps dans celles-ci. J’ai été prudent. Au début du covid, je suis tombé sur le front. On m’a posé 40 points de suture. Je me suis encore luxé un doigt en chutant il y a un mois." L’inoxydable Alex insiste toutefois: " Je ne dépasserai plus les 2 ou 3 courses par saison." Avec les Mondiaux, il aura donc déjà son compte. " Le top 5 est hors de portée, je serais déjà content de finir dans le top 8 ou 10", conclut celui qui troquera cette fois-ci non pas sa discipline, mais son maillot vert, pas de sprinteur quoique, contre celui de la Belgique.