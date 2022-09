Son frère Loïc ne l’entend sans doute pas de cette oreille lui qui s’alignera au volant d’une Citroën DS3 R3 qu’il découvrait au RS Micky. Seule une crevaison lui faisant perdre plusieurs minutes a quelque peu contrarié sa journée. " Le pilotage de la DS3 R5est totalement différent de celui de ma BMW, avoue-t-il. Il n’empêche que je serai présent dimanche pour jouer la victoire, même si les candidats seront nombreux." Reste à voir s’il aura les ressources physiques suffisantes, lui qui disputera vendredi et samedi l’Omloop, manche du national au volant de sa BMW. Jean-Yves Lejeune, le troisième larron se montre plus prudent quand on évoque ses ambitions. Celui qui a gagné en 2019 en pneus routiers cache peut-être bien son jeu. " Il y aura une fameuse concurrence, dès lors un top 5 serait déjà un bon résultat, confie celui qui finit au troisième rang du Micky avec la Fabia R5 de chez RSR. On le voit, l’épreuve organisée pour la vingtième fois par Promo Racing promet d’être palpitante. Très prisée pour son parcours et son organisation elle fait le plein avec pas moins de 150 équipages dont une trentaine en historique et le même nombre en division 4. Dans celle-ci on retrouvera six bolides de la catégorie R5 auxquels on ajoutera les Radoux (Mitsubishi Evo10), Boon (Subaru Impreza), Guilmin (Porsche) sans oublier Éric Cunin (Fabia WRC) vainqueur à dix reprises. Les divisions1-2-3 seront également très animées avec Mottet (Peugeot 306), Marique et Deleuse (Opel Astra), Linchamps et Schmetz (Peugeot), Delrez et Georges (Clio) et bien d’autres.