Hotua à Libin pour le temps de jeu

D’autres clubs étaient intéressés par Matys Hotua."J’ai eu des touches avec Assenois et Longlier, mais j’ai eu un bon feeling avec Libin. J’ai discuté avec le coach et avec le président et le projet m’a plu, dit-il.Libin a joué le tour final la saison dernière et espère faire partie du top 5 cette saison. J’ai vu Libin à Corbion dimanche et cela m’a conforté dans mon choix. Je sais qu’il existe un écart entre la D3 et la P2, mais Libin me donnait le plus envie." Et rester à Habay pour jouer avec l’équipe B tout en s’entraînant avec la D3 n’emballait pas Matys Hotua."Cela ne m’intéressait pas du tout. Je suis allé jouer un match avec la P3 en préparation, mais je pense que je ne pourrais pas progresser à ce niveau,estime l’offensif libinois.Et même juste aller sur le banc en D3 sans jouer, cela n’a pas d’intérêt. Attention, j’étais content de faire partie du groupe l’an dernier, mais je préfère jouer nonante minutes en P2 que de jouer cinq minutes en D3."

Son premier vrai entraînement, Matys Hotua l’a donc suivi ce mardi soir. " J’avais déjà été m’entraîner avec Libin jeudi dernier,explique-t-il.Mais à ce moment-là, seuls le coach et le président étaient au courant des discussions. Les autres joueurs ont dû se demander ce que je faisais là, ils ne savaient pas que j’allais peut-être signer."

Idéalement en neuf

Si Fabrice Debiais le sélectionne, Matys Hotua pourrait déjà faire partie du groupe libinois qui recevra Grandvoir ce dimanche. Ah oui, on oublierait presque de vous dire que le jeune homme entend bien se faire un nom dans la série. Et il espère aussi terminer le plus haut possible au classement des buteurs. " Je suis vraiment un attaquant. Idéalement, c’est quand je joue en numéro 9 que je me sens le mieux, indique celui qui est passé chez les jeunes de Virton. Avec Habay, j’ai été décalé sur un flanc, mais tactiquement, on voit que je manque de repères. Maintenant, je peux jouer à n’importe quelle place du trio offensif. Mais le rôle central me convient mieux."