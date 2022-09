" Même si on a pratiquement toujours mené au score, Tavigny n’a jamais baissé les bras, précise Florent Guissen, le coach de Bourcy.À 0-1, Tavigny a mis un gros pressing qui lui a permis de revenir au score et en fin de match, malgré deux buts de retard, ils ont tout tenté pour revenir au score. Ce n’est pas une surprise en soi parce qu’on sait qu’il y a toujours une rivalité entre ces deux équipes même si c’est principalement au niveau des dirigeants et des supporters et sans doute un peu moins pour les joueurs qu’il y a vingt ou trente ans. En attendant, voilà un succès qui doit nous mettre en confiance pour la suite."

Il est en effet toujours plus intéressant de débuter son championnat avec un tel succès plutôt qu’une lourde défaite dans ses installations comme ça a été le cas pour Montleban. " Ce qui est le plus étonnant, ce n’est pas tant la défaite ou plutôt la victoire de Sibret mais plutôt voir cette équipe de Montleban qui a une défense de qualité, se prendre cinq buts sur une rencontre. Ça ne leur est pas arrivé une seule fois lors du précédent championnat. Maintenant, on sait que l’on est dans une série où de nombreuses équipes ont de l’ambition et chaque semaine, on doit s’attendre à des résultats quelque peu inattendus."