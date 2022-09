Dix-sept équipes provinciales en interrégions

En division 1 régionale, les joyeux drilles du TC Le Lac à Messancy ont dû baisser pavillon contre les Limbourgeois d’Hasselt. Le français Adrien Schmittheisler et Christophe Dardenne ont entretenu l’espoir en remportant leurs simples. Michaël Thilmany, la star de l’été du tennis sud-luxembourgeois, a tenu la dragée haute pendant un set à un joueur qui a flirté il n’y a pas si longtemps avec l’élite du tennis belge, mais ce ne fut pas suffisant. Sur les neuf équipes en lice le week-end dernier, deux ont gagné le droit de participer au quart de finales qui se disputeront ce week-end. Les dames plus de 25 ans de Bastogne se sont imposées nettement en terre liégeoise grâce à deux belles performances de Marie-Alix Brabants et Stéphanie Ansias.

L’équipe de la Brulotte Transinne de Louis-Marie Liban, pourtant privée de son capitaine blessé, s’est imposée contre les germanophones de Saint-Vith et poursuit l’aventure à domicile contre les néerlandophones du Brusselse.

Tirage peu favorable

Les deux équipes qui se sont qualifiées sur le terrain pour les quarts de finale rejoignent celles qui étaient dispensées du premier tour. Le match phare verra Garisart traverser la Belgique pour poursuivre, du côté de Bruges, son aventure de champion régional de division 1. Elie-Noé Nicolay, les frères Meulemans, Nicolas Mersy et consorts ont une belle carte à jouer. Outre les dix équipes de jeunes, sept équipes seront sur la brèche. Le tirage au sort ne les a pas épargnées: Anvers, Gand, Bruges, Malines, Genk, La Louvière sont notamment au rendez-vous.