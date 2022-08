Tennis : à Halanzy, l'apothéose d'une longue amitié entre Olivier Colligon et Maxime Mottet

Le titre d’Halanzy sera fêté au pays des kiwis

Mardi les deux compères vont se séparer. Maxime Mottet, grand amateur de voyage et aventurier dans l’âme, va s’envoler avec son baluchon pour un tour du monde dont la première étape le mènera à Montréal, avant de rejoindre la côte ouest, puis de descendre de Vancouver (Canada) jusqu’au Sud de l’Argentine et de voguer vers la Nouvelle-Zélande."Je le rejoindrai pour les fêtes de fin d’année,se réjouit Olivier.Lors des réveillons que nous avons prévus au pays des kiwis et des All-Blacks, nous fêterons notre amitié et notre titre d’Halanzy."

Les deux piliers du tennis gaumais pourront évoquer leurs passions communes. Le tennis bien entendu, mais aussi la transmission aux jeunes. Tous les deux sont professeurs d’éducation physique au Collège Notre-Dame du Bonlieu de Virton et enseignent le tennis, Maxime à Etalle, Olivier à Saint-Mard. Pendant les six mois où le globe-trotter arpentera les sentiers de la planète, il manquera tout autant à ses élèves virtonnais que stabulois, mais aussi à ses copains et à la charnière centrale défensive de la RUS Léglise.

Les deux gars, Gaumais dans les tripes, biberonnés dans les valeurs de convivialité, de fair-play et de plaisir du jeu du club cher au président Nicolas, ne se sont pas contentés du double. Maxime a gagné le simple messieurs 3 et Olivier a atteint la finale du messieurs 2. La superbe saison de Maxime devrait lui offrir un classement de B-4/6 d’ici un mois et demi et rejoindre son pote dans la famille des B négatif.

Et qui sait? Ne seront-ils pas les piliers du développement du tennis de la capitale de la Gaume dans le futur? Passion tennistique, quand tu nous tiens!