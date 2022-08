Le titre, entre Giro et Tour

En 1971, Eddy Merckx quitte la formation Faema pour Molteni. Il dote son ossature de fameux renforts : Marino Basso, Rinus Wagtmans, Martin Vandenbossche, Jos De Schoenmaker, mais surtout Herman Van Springel, dont l’équipe Mann-Grundig a quitté la scène. Le Campinois, de deux ans l’aîné du Cannibale, est l’un des coureurs les plus appréciés du peloton. Le champion n’a jamais oublié ses origines campagnardes, lui, le huitième des dix enfants d’un couple de fermiers. En 1971, à 28 ans, Van Springel s’est déjà taillé un fameux palmarès, avec notamment une année 1968 exceptionnelle concrétisée par un cavalier seul au Super Prestige Pernod (254 points pour 188 à son dauphin Felice Gimondi); année aussi marquée par sa 2e place au Tour de France, derrière Jan Janssen. En 1971, Merckx souhaite alléger un peu son programme. Il fait l’impasse sur le Giro. Van Springel y est promu chef de file : il terminera 2e derrière le surprenant Suédois Gösta Pettersson. Dix jours après l’arrivée à Milan et seize à peine avant le départ du Tour, où il est appelé à être le lieutenant principal de Merckx, celui qui restera dans les annales cyclistes comme Monsieur Bordeaux-Paris – avec sept victoires entre 1970 et 1981 – le Campinois obtient donc une belle récompense : le titre national. « Nous lui avions fait la promesse, mais ce titre, il l’a mérité », rappelle Eddy Merckx. Les deux hommes resteront équipiers durant deux saisons. F. C.