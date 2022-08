Fratin est sans doute l’équipe qui s’est le plus renforcée. Avec Smail, Gaertner et Laffalize."Priorité au maintien, même si cela risque de faire sourire, lâche le coach Frank Gaertner.Il faut laisser travailler les gamins. C’est une équipe qui a fini à l’avant-dernière place la saison dernière. Si on termine 5e ou 6e, je serais déjà content. Et si on arrive en play-off, ce serait le jackpot. Thomas et Yoann sont loin de leur meilleure forme. Et ils ne sont pas les rois, mais des équipiers, ils intègrent une équipe de jeunes qui a soif d’apprendre. C’est ce qui m’a attiré à Fratin. Avec Thomas et Yoann, on a accroché directement."

Comme chaque année, on ne sait pas trop quoi attendre d’Athus, qui est toujours craint par ses adversaires."On a une belle équipe, avec un Evan Bernard qui progresse bien, avance le nouveau coach Michaël Raimond.Jusqu’à présent, les joueurs sont réceptifs. C’est Athus, il faudra voir l’engagement et l’envie sur la durée. En défense, il y a beaucoup de travail. On doit être meilleur collectivement. Notre ambition? Entre la 4e et la 6e place."

Neufchâteau veut rebondir

Musson, c’est aussi un point d’interrogation."Il y a du talent dans l’équipe, c’est clair, mais jusqu’où peut-on aller?, s’interroge le nouveau coach Bastien Delepine. Je ne connais pas vraiment nos limites. Est-ce que cela va fonctionner dès la première année? On va peut-être manquer d’expérience à certains moments. Les plus anciens (Giberti, Braet, Moriamé, Gigi, Ravez…) devront alors répondre présent. Les play-off? On les a dans un coin de la tête. Mais si on n’y arrive, pas, ce n’est pas pour cela que la saison sera ratée."

Neufchâteau C veut rebondir après une saison décevante, où discipline et rigueur ont manqué. Le nouveau coach Raphaël Dubois a fait passer son message d’entrée: " Il faudra de l’implication de tous les joueurs et une bonne attitude. L’objectif? Je vise le plus haut possible. On fera le point dans quelques matches, quand on pourra se situer par rapport à la série."

Chantemelle, la surprise?

Avec le renfort du pivot Smail en janvier, Chantemelle avait été l’une des meilleures équipes du 2e tour et comptait poursuivre sur cette lancée. Mais les Gaumais n’ont pu retenir Smaïl (finalement parti chez le voisin fratinot) et ils ont dû revoir leur ambition à la baisse."Trois jeunes U18 sont dans le noyau et le but, c’est qu’ils jouent. Ils sont encadrés par William Evrard, relève le nouveau coach François Bodeux.On va prendre quelques claques au premier tour, c’est prévu, mais on espère monter en puissance au deuxième. On doit se maintenir pour que les jeunes continuent de progresser." Chantemelle a déjà fait parler de lui en sortant Fratin en Coupe.

Parmi les trois nouvelles équipes de la série, Arlon, champion en P2 l’an dernier, semble la mieux armée."Le premier objectif, c’est le maintien, lance le coach Julien Basse.Et si on peut terminer entre la 6e et la 9e place, ce serait pas mal. On monte sans renfort de l’extérieur, mais Micha Martin est de retour et il est toujours aussi fort et aussi physique. En plus, il amène, comme Quentin Wauthier, ses 15 ans d’expérience à nos jeunes."

Arlon a un atout supplémentaire, non négligeable: les quatre éléments du noyau de 2e régionale (Bilocq, Lemaire, Kneveler, Mouaffo) qui viendront renforcer les rangs de manière régulière."On ne va pas se priver, puisqu’on peut le faire, glisse le coach.Toutefois, on n’a pas pris les jeunes titulaires en R2 (Van Bemten, Van Hamme ou Bernard), mais ceux qui sont susceptibles d’avoir moins de temps de jeu."