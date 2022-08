Je partais assez loin, en 4e ligne. Il y avait d’abord une longue côte. Large certes, mais pas mal de filles ont mis pied à terre et j’ai été bloquée. Puis j’ai dépassé du monde. J’ai été surprise d’apprendre à la fin du premier tour que je figurais dans le top 15. J’avais de très bonnes sensations dans les montées. Dans celles-ci, j’étais au niveau du top 10. Et les écarts étaient faibles. J’étais toujours à la bagarre avec quelqu’un. Cela me change de certaines courses. Dans les descentes par contre, j’ai perdu des places. J’ai la technique, mais je manque encore de vitesse. Je dois apprendre à lâcher plus les freins.

Vous attendiez-vous à un tel résultat?

Je savais que j’étais capable de rentrer dans le top 20. Mais si on m’avait dit la 13e place, j’aurais signé des deux mains. Pourtant, je ne suis pas contente à 100%. Je suis une éternelle insatisfaite. J’en veux toujours plus.

Quel est votre programme de fin de saison, avant de passer chez les espoirs en 2023.

C’était ma dernière course VTT. Il n’y a plus d’épreuve dans le Bénélux. Il reste une Coupe de France, mais dans le sud, je n’irai pas. Dans quelques jours, je rentre à l’université (NDLR: elle va étudier la kinésithérapie à l’ULG). Je ne veux pas accumuler du retard dans les cours d’entrée. Je finis le VTT en juniores en beauté. Je vais repasser sur la route. Ludivine (NDLR: Henrion, directrice sportive de Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies) m’a envoyé un programme, avec le Grand-Prix de Wallonie et le Trophée des Grimpeuses sur 2 jours à Vresse-sur-Semois et Bertrix. J’espère être reprise, et ainsi faire mes débuts en élites.

De quoi sera fait votre calendrier la saison prochaine?

C’est trop tôt pour le dire. Je m’apprête donc à franchir deux nouveaux caps, avec le début des études supérieures et le passage en espoirs. Je vais devoir combiner études et vélo. Et je veux me laisser le temps de trouver mes marques en espoirs. Mais je participerai à des manches de Coupe du Monde, parfois sur des circuits que je connais grâce aux UCI Juniors Series.

Votre frère aîné, Simon, s’est aussi illustré, en terminant 2ede la Vélomédiane…

Je suis très contente pour lui. Il mérite de jouer dans la cour des grands. Malgré beaucoup de malchance, encore sur le Chouffe Marathon, il fait une super saison. Et ce n’est pas fini. Il y a encore les Mondiaux Grand Fondo. Il gère parfaitement son métier de kiné et le vélo.