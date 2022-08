Fabian Lambot, qui a connu plusieurs clubs de la région bruxelloise comme T1 et qui faisait partie du staff du RWDM en 2016, a posé ses pénates, d’abord à Tintifontaine, à qui il a mis le pied à l’étrier de la montée en P2, puis à Bastogne qu’il a sauvé de la relégation.

"Les tractations pour mon renouvellement à Bastogne traînaient,se souvient le Bruxellois.J’avais rencontré le président de Jamoigne qui m’avait proposé un projet qui m’a séduit. L’objectif d’une montée en P1 dans un délai de trois ans, avec une construction basée sur les jeunes et sur quelques gars expérimentés. J’ai foncé, même si c’était tard pour recruter."

Entre-temps, Jamoigne, en crise, a perdu une dizaine de ses cadres et non des moindres. Exit les Colette, Leurquin, Legrand, Pietquin, Chavée etc. Le président Loïc Pierrard avait de quoi s’arracher les cheveux.

"Je suis ravi de mon choix,constate Fabian Lambot, chauffeur de bus au TEC.Même si le nul de dimanche contre Tontelange me reste en travers de la gorge. Nous aurions dû l’emporter 3-1 malgré notre prestation en demi-teinte. J’ai treize jeunes à chaque entraînement. Ils sont hyper motivés et j’ai réussi à convaincre quelques anciens comme Sylvain Dupuis de continuer l’aventure chez les Bleus avec moi. On a une superbe équipe, un mix d’expérience et de jeunesse, avec des transferts comme Beernaert et Moutombi, qui ont un fameux potentiel."

La confirmation de ce samedi soir lors du déplacement à Arlon B ne sera pas évidente: Sylvain Dupuis, Rémy Protin et Ryan Denis ne seront pas de la partie.

«Très optimiste pour la suite»

Dimanche, le plus ancien de l’équipe, Louis Stiernon, portait le brassard de capitaine:"Le bateau était en perdition. Fabian est la personne qu’il fallait pour le maintenir à flot. Il concerne à fond les jeunes et motive les anciens. C’est un gars qui vit le football à 300%. Je n’en ai jamais connu un pareil. Je suis très optimiste pour la suite. Vu qu’on repart de loin avec des jeunes de l’équipe B de l’année dernière, il faudra de la patience, mais on a une belle carte à jouer. Un gars comme Sylvain Dupuis voulait arrêter. L’arrivée de Fabian lui a fait changer d’avis. Je suis certain que s’il était arrivé un mois plus tôt, la moitié de ceux qui sont partis seraient restés à Jamoigne et qu’on jouerait le Top 3."