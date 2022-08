En 1971, Van Springel était sacré à Martelange

Ce jour-là, Martelange organise le championnat de Belgique des professionnels. Toute la région est en effervescence depuis des semaines. Les voisins du Grand-Duché ont même déplacé la date de leur championnat pour permettre aux fans de passer la frontière pour y suivre les exploits d’Eddy Merckx.

Personne ne doute en effet de la victoire du champion en titre. Quelques jours avant la course, Théo Mathy, commentateur vedette de la RTB, est venu sur place avec Joseph Bruyère, fidèle compagnon d’Eddy. Dans le reportage, l’un des responsables de l’organisation ne cache pas sa joie et annonce des milliers et des milliers de visiteurs.

Quelques jours plus tard, cette joie se transformera en cauchemar. La faute d’abord à des conditions météo catastrophiques. "Il n’a pas cessé de pleuvoir, raconte Serge Stouvenaker.Je ne vous parle pas d’une averse, ni d’un orage, mais d’une pluie battante."

La faute aussi à une organisation visiblement non préparée pour un tel événement et rapidement dépassée. Lui-même chargé du contrôle des tickets le long de la côte de la Schock, Serge Stouvenaker se retrouve face à de nombreux resquilleurs. Il faut savoir que lorsque le préposé aux tickets arrive sur le circuit, une bonne partie des spectateurs a déjà pris position…

Plusieurs années pour éponger la dette

Résultat des courses, alors que les organisateurs tablent sur 30000 à 35000 entrées payantes pour boucler le budget (cent mille euros pour la soumission et les frais divers d’organisation), ils seront très, très loin du compte.

"Il a fallu plusieurs années pour éponger la dette", précise un Serge Stouvenaker, toujours furibond sur la Ligue vélocipédique belge de l’époque. "Nous avions un tracé de 10 km exceptionnel, mais je ne comprendrai jamais comment les patrons de la ligue ont décidé de placer l’arrivée en pleine forêt d’Anlier, nous imposant des aménagements considérables, loin de toute habitation, au lieu de la tracer au centre de la localité",poursuit-il.

Et pour couronner le tout, sur le plan sportif aussi, la plupart des spectateurs, fans inconditionnels du roi Eddy, repartiront frustrés.

Spruyt aurait dû s’imposer

"Dès le matin déjà, la grogne s’installe. On apprend le forfait de Joseph Bruyère, qui se réserve pour le Tour. Quant à Merckx, on ne le verra jamais à l’attaque,regrette l’ancien champion du monde cycliste des boulangers-pâtissiers. Par contre, on a raconté qu’il était rentré de très mauvaise humeur à la Maison Rouge. Il avait lancé une de ses chaussures et brisé un miroir de la chambre…"

Pourtant, au terme de ce championnat remporté par Herman Van Springel, si l’on en croit les témoignages recueillis, c’est un autre membre de l’équipe Molteni qui aurait dû clamer sa colère. Peut-être l’a-t-il d’ailleurs fait…" Théoriquement, c’est Jos Spruyt qui devait aller chercher le titre, mais nous avons sacrifié Spruyt pour laisser Van Springel l’emporter", déclare Eddy Merckx dans la biographie que lui consacre Johny Vansevenant.

Mais voilà: parti en contre à plus de 120 km du but en compagnie d’Éric Leman, le Campinois, revenu sur Jean-Pierre Berckmans, le grand animateur de la journée, creuse un écart de plus de 4 minutes. Quand Leman se relève à une cinquantaine de km de l’arrivée, le directeur de la Molteni monte auprès de Van Springel et lui accorde officiellement le feu vert, tandis que Merckx se mue en équipier modèle. Berckmans craquera à l’entame du dernier tour. Une crevaison lui coûtera le podium à trois cents mètres du but…

Ce 20 juin 1971, c’est donc Herman Van Springel qui revêt la précieuse tunique tricolore. Jos Spruyt finit 2e à 1’50 et Eddy Merckx, 5e et premier de ce qu’il reste comme peloton, soit une quinzaine d’unités, à 3’10. Quelques jours plus tard, Herman Van Springel accompagne Eddy Merckx au Tour de France, un Tour qui fera escale à Marche-en-Famenne avec la victoire de Jean-Pierre Genêt, mais surtout un Tour resté dans toutes les mémoires avec cette terrible lutte entre Eddy Merckx et Luis Ocana qui se terminera par la chute et l’abandon de l’Espagnol dans la descente du col de Mente.