Qui sont les nouveaux joueurs de Givry ? Un attaquant passé par l’Inter et champion d’Italie du 80 m à 14 ans

Mohamed Khelil (26 ans).L’arrière droit des Canaris connaît déjà bien la D3, puisqu’il évoluait à Huy depuis quatre saisons. Il est également passé par Hamoir et Tilleur.

Souleymane Koné (22 ans).Ce défenseur ivoirien portait le brassard de capitaine, dimanche. Costaud et solide dans les duels, il est passé brièvement par la D3 tchèque en 2020.

Duran Djouogoua (21 ans).Aligné en défense centrale, il s’est montré solide, lui aussi. Né au Cameroun, il est passé par le centre d’accueil de Jambes et il s’était révélé en 2019 sous les couleurs d’Andoy-Wierde, en P3 namuroise."Il a les qualités pour jouer en D2 ou D3", assurait son entraîneur de l’époque. Il a transité par Huy et Namur ces deux dernières saisons.

Adam Ouafi (22 ans).L’attaquant est sorti rapidement, blessé. Il vient de la région d’Avignon, tout comme Enzo Djouahir, un jeune milieu offensif de 18 ans assez doué balle au pied.

Alain Goury (23 ans).Le nouvel attaquant des Canaris, originaire de Côte d’Ivoire, s’est ménagé les deux plus belles occasions de son équipe dimanche. Il a été formé en Italie, à l’Inter notamment, mais surtout à Pro Vercelli, club de série C (D3). Repris une seule fois en équipe fanion, il est passé par la Grèce et les Pays-Bas avant d’atterrir en Belgique. Pas très grand, mais bien ancré sur ses appuis, il dispose d’une belle pointe de vitesse. Il a d’ailleurs été sacré champion d’Italie sur 80 m lors des Jeux scolaires, en 2012, avec un chrono de 9’53’’.

Michel-Hardy Gabiam Ayite (27 ans).Comme Khelil et Djouogoua, il est passé par Huy, où il jouait encore la saison dernière en D3.

Yakob Meuter (18 ans).Ce jeune joueur a joué quelques minutes en D2 avec Durbuy la saison dernière. Il est également passé par les espoirs de Virton.

Nathan Médard (21 ans).Le jeune gardien a déjà côtoyé Frédéric Herinckx en espoirs à Virton.

Et la suite?Jérémie Makiese, gardien également passé par Virton, s’est lié aux Canaris. Des U19 du KFC Uerdingen devraient suivre, ainsi qu’un joueur letton. Loan Werard (Durbuy) est pisté également.