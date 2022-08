Neufchâteau B prêt à franchir un palier?

Une première saison en 1rerégionale, qui va être synonyme de découverte et d’apprentissage pour tous les joueurs."Ça va être difficile et intéressant à la fois, relève le coach Nicolas Sturam, qui entame sa 3e saison à la tête de l’équipe.Pour les jeunes, quoi de mieux que d’être dans la division juste en dessous de la nationale? Ce qui va changer par rapport à la R2, déjà, c’est qu’on va jouer au basket et ce ne sera pas qu’un combat physique à chaque fois. On est dans une belle situation. Il faut prendre le bon côté des choses. Bien sûr, on a perdu des gars qui avaient une facilité déconcertante à pouvoir tuer un match en R2. On a récupéré des joueurs qui ont intrinsèquement moins de talent. Mais qui sont plus dans un rôle collectif, qui respectent les consignes, se battent sur tous les ballons et jouent comme des morts de faim en défense. L’an dernier, il n’y avait pas besoin de jouer comme cela, mais cette année, il le faudra si on veut se maintenir."

Geubel, Démoulin et les Bizimana étaient aussi les meilleurs marqueurs de l’équipe. À eux quatre, ils tournaient à 61,9 points par match. Le reste de l’équipe? 36,4 points, répartis entre sept joueurs, qui vont donc devoir élever leur niveau de jeu offensif. D’autant que l’équipe a gravi un échelon et va affronter de meilleures défenses. " On va parfois avoir des soucis pour marquer et on pourra compenser par plus de rigueur défensive, souligne le coach.Mais on a toujours des qualités offensives. Le danger ne viendra plus de quatre joueurs, mais de partout. C’est l’objectif."

Pas pris au sérieux?

Les nouveaux joueurs vont aussi apporter un plus. Pas Samuel Schadeck cette saison, puisqu’il est, comme prévu, parti aux États-Unis. Même s’il jouera peut-être un match en décembre.

Dejardin? " Notre style de jeu lui convient bien, assure Nicolas Sturam.Il a de bonnes mains. J’attends de lui qu’il prenne des options en attaque et qu’il soit très dominant au rebond."

Loir? " J’adore sa mentalité. Après une erreur, il essaye de réagir. Il doit encore durcir son jeu et profiter de son gabarit et de sa vitesse. Il a une belle marge de progression."

Hawley? " C’est un scoreur né. Il a la capacité à marquer dans toutes les positions. Mais pour être efficace devant, il doit être bon derrière. Physiquement, il est très fort. Et il n’a que 17 ans."

Hissette? " Il a une combativité hors norme. Il défend, il exécute, il est motivé. J’aime son attitude et son altruisme."

Vu que l’équipe sort d’une saison exceptionnelle, elle va devoir réapprendre à perdre et à se remettre en question. " Il va falloir accepter que les défaites feront partie de la saison et apprendre à réagir,note Nicolas Sturam.On manque d’expérience pour la 1re régionale, mais on va avancer et aussi progresser dans les défaites. Moi, je veux coacher chaque match pour le gagner. Et ça doit être la mentalité de tout le monde. Pour l’instant, on n’est pas prêt. La préparation va continuer durant une partie du premier tour, pour travailler les fondamentaux, les automatismes. Je pense qu’on va être très irrégulier au premier tour et j’espère qu’on sera très régulier au deuxième. Je suis optimiste, tout en sachant que ça va être dur. On a un avantage, c’est qu’on risque de ne pas être pris au sérieux. Certaines équipes vont nous snober et on devra en profiter pour créer des surprises."