Meix-le-Tige peut jouer le top 5

L’Arafoot a joué avec le feu ces dernières années, la faute à un noyau trop court. Pour éviter cela, il s’est renforcé avec le retour de Raphaël Pierroux et les arrivées d’Anthony Bantquin et Christophe Hou."On espère ne plus se retrouver à cinq ou six à chaque match et encore moins devoir déclarer forfait", avance Joël Decker.

Lexy se veut aussi ambitieux et lorgne une place dans le top 5, mais il faudra aussi recruter car le noyau est très mince pour l’instant.

Au Gaumais, on est toujours en période de construction avec de nombreux mouvements dans le groupe. Les noms ronflants ont quitté le noyau et on lance donc une nouvelle ère à Saint-Léger.

Le NLP Halanzy, qui a alterné le bon et le moins bon la saison passée, a décidé de ne présenter qu’une seule équipe cette année avec une connotation toujours lusitanienne.

Au Sogefoot, on travaille dans la continuité."On devrait enregistrer quelques arrivées, mais les papiers ne sont pas encore signés", précise toutefois Patrice Collin. Les Banquiers miseront encore sur leur camaraderie et leur expérience pour réaliser une saison de qualité.

L’Union Arlon, lui, a réussi son retour en P1 lors de la dernière campagne."On a démontré qu’on avait le niveau de la P1,explique Frédéric Lambert.On sait aussi que le niveau sera plus élevé cette saison avec une belle densité d’équipes qui se valent et où chaque match pourra se jouer sur des détails. On joue la carte de la continuité, sans se prendre la tête, avec des joueurs qui gagnent en expérience depuis six saisons maintenant, sans oublier d’intégrer de belles promesses issues de nos équipes de jeunes."