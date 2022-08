Le coup du foulard de Meunier, le lob de Prévot, le centre-tir de Molnar, ces buts qui ont marqué les esprits (vidéo)

2. Nicolas Prévot (Mormont) et son lob face aux Francs Borains.Un contrôle orienté tout en délicatesse et un lob somptueux des 40 m pour un succès conquis de haute lutte face aux Francs Borains, au tour final (7/5/ 2017). Ce qu’il en dit:"Le but qui m’a le plus marqué. Le plus beau à mes yeux. D’autant plus que le scénario est magnifique: c’est le but du 3-2, alors que nous étions réduits à dix et menés 0-2. Chaque année, je tente trois ou quatre fois le coup. J’avais mis un but similaire à Genchi et un autre contre Namur."

3. Gregory Molnar (Habay-la-Neuve) et son centre-tir contre Rochefort.C’est tout frais, ça vient de sortir. Plus encore que sa précision, c’est la soudaineté de ce geste complètement inattendu qui en fait sa beauté (28/8/2022). Ce qu’il en dit:" Il ne me reste plus tellement d’années à jouer, j’essaie de profiter pleinement de moments pareils. C’est le plus beau but de ma carrière."

4. Nicolas Day (Virton) et son lob contre OHL.Gros travailleur, infatigable dévoreur de kilomètres. C’est avant tout par son volume de jeu que Nicolas Day s’est jusque-làdistingué au sein de l’effectif de Frank Defays. Alors quand il met dans le vent deux adversaires d’une simple roulette puis enchaîne par un lob majestueux de plus de 40 m, c’est tout le stade qui s’enflamme (14/5/2015). Ce qu’il en dit:"Ce qui m’avait plaisir, c’est que Jacky Mathijssen, l’entraîneur louvaniste, avait déclaré qu’il n’avait jamais vu un tel but en live dans une carrière pourtant bien rempli. C’était joli, ça reste un bon souvenir. Le hic, c’est que ça n’avait rien rapporté puisque nous avions perdu."

5. Jonathan Schinckus (Mormont) et son slalom géant face à Habay-la-vieille.Flirter avec la ligne. Le gaucher illustre l’expression de la plus belle des façons ce soir-là. Trois adversaires déposés le long de la ligne de touche, deux autres près de la ligne de fond et dans un espace réduit à sa plus simple expression, avant d’ajuster une frappe tendue (15/10/2011). Ce qu’il en dit:"C’est marrant, on en a reparlé samedi avec le T2 d’Oppagne(NDLR: Laurent Deville), grand supporter de Mormont à l’époque. C’était ma première année à Mormont. Un exploit individuel, mais une grande joie collective parce qu’on l’avait bien fêté avec l’équipe. Et on avait regardé ensemble la Tribune, sur la RTBF, parce qu’ils y avaient montré le but."

6. Jeremy Rode et son missile sol-sol contre Petit-Waret.Sur sa route vers la Promotion, au tour final interprovincial, Vaux-Noville atomise Petit-Waret (5-0) et Jeremy Rode, à la 88eminute, apporte la touche la plus remarquable à cette démonstration. Ajustant le portier adverse, un peu avancé, depuis sa partie de terrain (25/5/2008). Pour l’anecdote, le joueur-entraîneur de Tenneville a refait le même coup pas plus tard que ce dimanche, face à Halthier. Ce qu’il en dit:"Tout nous réussissait en cette fin de saison et j’avais remarqué la petite taille du gardien. Mais c’était plus un geste d’instinct qu’une action réfléchie. On m’en reparle d’ailleurs très souvent."

7. Nicolas Roset (libramont) et son aile de pigeon « zlatanesque » face à La ROCHE. Du Roset pur jus, capable de passer inaperçu puis de faire basculer un match sur un seul geste. Comme ce soir-là, à cinq minutes du terme contre La Roche. Une longue balle, prolongée de la tête par Gourmet, puis cette inspiration géniale, dos au but, pour méduser totalement Leunen, le portier rochois (23/2/2019). Ce qu’il en dit: »Je pense que je ne marquerai plus jamais un tel but. C’était assez exceptionnel, totalement instinctif. C’est, je crois, une inspiration de buteur. Cela m’arrive de le revoir et de me dire que j’ai réussi un sacré truc sur ce coup-là. »

8. Nicolas Prévot (La Roche) et sa perle en finale.Après l’orage, le coup de tonnerre ! Ce soir-là, à Bastogne, un orage interrompt la finale de la Coupe qui oppose les Rochois à Habay. Sur une pelouse gorgée d’eau, et au bout des prolongations, le meneur de jeu rochois illumine la fin de partie d’un geste grandiose, déclenchée à proximité du poteau de corner: crochet pour éliminer un défenseur puis une merveille de frappe enroulée qui surmonte Pihart pour offrir la Coupe aux Rochois auxquels il fait ses adieux (ou un au-revoir plutôt) avant de retourner à Mormont (6/6/2015). Ce qu’il en dit:"Un but que je n’oublierai jamais. Inscrire le but décisif dans une finale, c’est déjà extraordinaire, alors à la 119e, c’est encore mieux."

9. Matthieu Godart (virton) et son tackle contre Ostende Au moment de recevoir les Côtiers, Virton n’a plus marqué depuis un mois et plus gagné depuis deux. Dès la 6eminute, c’est le défenseur virtonais qui se charge de montrer la voie à suivre à des attaquants en panne d’inspiration. Dans son style ! Un tacle plein de fougue pour intercepter un ballon. Avec tellement de détermination que le cuir s’envole pour retomber 45 m plus loin, dans les filets du portier ostendais (11/11/2006). Ce qu’il en dit: »On m’en reparle souvent de ce but. C’était de la chance bien sûr; le contre favorable m’a permis de lober le gardien. Mais cela symbolise un peu aussi la détermination qui était la mienne. »

10. Guillaume Robinet (Florenville) et sa volée contre Saint-Mard. Quand un gros raté précède une action de classe. Sur la pelouse saint-mardoise, la volée manquée de Cornerotte se mue en effet en assist pour Robinet qui, des 30 m, ouvre les vannes. Tel un coup de fusil, le ballon file sous la barre de Vaguet (4/10/2020). Ce qu’il en dit: »J’ai eu un peu de chance puisque Cornerotte rate d’abord sa reprise tandis qu’aucun défenseur ne sort sur moi. Après, soit le ballon va dans le but, soit il s’envole vers le 2eterrain. En général, quand j’entre dans les 16 m, je lève la tête pour chercher un équipier. De plus loin, j’ai souvent tendance à tenter ma chance. Et là, ça m’a réussi. »