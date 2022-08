L’Areler a un cheveu du forfait

L’Areler ne compte actuellement que quatre joueurs pour son équipe A avec les départs de Gouman (Messancy), Cenan (Habay), Brasseur (Habay), Da Costa (Aubange) et Volckaerts. « On doit donc reconstruire une équipe, constate le dirigeant des Turquoise Stéphane Didier. On s’est quasiment résigné à déclarer forfait et on avait accepté de libérer les quatre joueurs restants, mais il était trop tard. Les derniers éléments se sont donc mobilisés et ils essayent de recruter en dernière minute. L’équipe sera complétée par des joueurs scolaires de l’année dernière. C’est peut-être un peu tôt pour eux, mais cela peut être une belle opportunité. On commence par deux derbys malheureusement (NDLR, contre le Racing Arlon ce vendredi, puis face à l’Union Arlon le vendredi suivant) et on risque de ne pas être prêts. » Th. L.