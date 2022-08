Jordan Bissen se sent déjà comme chez lui à Raeren

Jordan Bissen reconnaissait toutefois les mérites de Libramont."J’avais prévenu le groupe et le coach que nous allions rencontrer une équipe qui allait jouer avec un gros cœur et qui n’allait rien lâcher. C’est typique des équipes luxembourgeoises,commente le citoyen de Lontzen.Au niveau du foot, je pense que nous étions au-dessus. Le problème, c’est que comme nous n’avons pas marqué, nous avons laissé Libramont prendre la confiance. Les Libramontois étaient bien présents dans les duels et il fallait se méfier de leurs reconversions rapides. En face, vous avez des gars qui ont de l’expérience, donc il fallait s’attendre à un match pareil. Et c’est une recette qui peut fonctionner. La preuve, nous avons joué de la sorte pendant un an avec Gouvy et nous avons pris des points."

Il commence à chanter en allemand

Quand Jordan Bissen parle de Gouvy, la nostalgie se fait sentir. Mais le médian a rapidement trouvé sa place à Raeren."C’est un club familial, avec une bonne ambiance. Unpeu comme à Gouvy, oui, même si à Gouvy, c’est parfois dans l’exagération, plaisante Jordan Bissen.Ici, c’est ma compagne qui a gagné et donc, nous sommes venus vivre à Lontzen (rires), Les trajets jusqu’à Gouvy, cela commençait à devenir compliqué. J’ai cherché un autre club et avec Raeren, le courant est directement passé. J’ai eu un bon feeling et j’ai donc signé ici."

Si Jordan Bissen retrouve une ambiance qu’il a connue à Gouvy, au niveau des ambitions, c’est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière."Avec Gouvy, nous savions très bien que nous allions jouer le maintien. Cette saison, Raeren vise le haut du tableau, mais sans se mettre trop de pression. Nous prendrons match par match. D’autres équipes ont été bien plus actives sur le marché des transferts et ont clairement l’ambition d’empocher le titre. Un football différent que celui produit avec Gouvy? Ah oui, cela n’a rien à voir. Ici, c’est football, football, football. Le coach demande que le ballon soit un maximum au sol. Et nous avons pour consigne de jouer dans les intervalles. Si j’ai commencé à parler allemand? Le parler, non, pas encore. Mais je sais le chanter (rires)."