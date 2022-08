«Il a crié comme si je lui avais cassé la jambe»

Mais les morts-vivants se sont aussitôt transformés en morts de faim, dès l’instant où l’arbitre, M. Lobet, a donné le coup d’envoi. Totalement décomplexés, les Givrytois, avec une moyenne d’âge de 21 ans, ont directement tenu tête à un Racing qui ne s’attendait probablement pas à rencontrer pareille résistance.

Givry n’a finalement craqué qu’à sept minutes du terme, au grand dam d’un Maxime Herbeaux qui avait pris la porte vingt minutes plus tôt après avoir croqué sa deuxième biscotte. Le jeune médian défensif de Givry, 16 ans et demi, ne digère pas son exclusion."Cette deuxième jaune, sur ma première faute de la deuxième période, est vraiment sévère,peste-t-il.Le contact est très, très léger, je ne suis même pas sûr que je le touche. Mais en se roulant par terre et en criant comme si je lui avais cassé la jambe, mon adversaire a dupé l’arbitre. Dommage, parce qu’à onze contre onze, Mormont ne nous était pas supérieur."

Fier, mais frustré

Si l’équipe de Philippe Médery a pris l’ascendant sur son adversaire après le repos, ne lui concédant plus la moindre occasion, elle a frôlé la correctionnelle en première période. Par deux fois, son gardien Malela, préféré à Jean-Philippe Marthoz, a sauvé les meubles face à Goury, le nouvel attaquant des Canaris."On est partagé entre deux sentiments,reprend Maxime Herbeaux.D’une part, la fierté d’avoir tenu tête à Mormont, d’autre part, la frustration de ne rien engranger alors qu’on méritait un, voire trois points."

Si nombre d’observateurs s’attendaient à voir Givry prendre une casquette, lors de cette première, Maxime Herbeaux, lui, était convaincu que son équipe tiendrait la route."J’étais un peu stressé, personnellement, mais je savais que nous ferions un bon match si nous respections les consignes du coach,dit-il.Il nous a demandé de nous battre sur chaque ballon et de prouver que nous n’avions pas une équipe de m…"

Une solidarité et un engagement que l’on a retrouvés tout au long des 90 minutes dans les rangs givrytois. Bluffant, pour une équipe constituée en dernière minute!"On a vu défiler un paquet de joueurs depuis le début de la préparation,avance Maxime Herbeaux. Ceux qui ont commencé le match face à Mormont sont arrivés très tard. On commence seulement à peine à se connaître. Entre l’arrivée du nouveau coach et ce duel face à Mormont, nous n’avions même pas disputé un seul match amical. Dans ces circonstances, ce premier match est vraiment encourageant. Mais rien n’est laissé au hasard. On s’entraîne tous les jours, avec des séances très variées. La philosophie du coach? Il n’aime pas les longs ballons, il veut qu’on joue au sol au maximum, qu’on reparte de derrière sans balancer."

«Plus on s’entraîne, plus on progresse»

Le T1 des Canaris Frédéric Herinckx a annoncé dimanche qu’il comptait bien maintenir un régime de cinq séances par semaine, comme dans un club professionnel. Mais il en faut plus pour effrayer un Maxime Herbeaux qui entre ce mardi en rhétos, au foot-études de Marche."Plus on s’entraîne, plus on progresse,dit-il.J’espère grappiller un maximum de temps de jeu cette saison, mais je sais que des renforts vont encore arriver et que du bas de mes 16 ans, je ne peux pas encore revendiquer une place de titulaire. Quand je ne serai pas repris en A, je pourrai toujours aller jouer en U19 interprovinciaux."

Ce qui est certain, c’est qu’il assistera au prochain match en spectateur."J’irai encourager les copains contre Durbuy", lance-t-il, déterminé comme jamais.