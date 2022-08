Favori en P1, le Racing Arlon pr éfère lorgner la Coupe

Le Racing Arlon s’appuie sur un noyau qui change peu ces dernières années et il devrait à nouveau jouer les premiers rôles. Pour ce championnat, les Arlonais récupèrent Antoine Parisse (retour après une fracture de la jambe) et Christophe Dalcanale (rupture des ligaments croisés). L’expérimenté Cédric Frisch sera également dans le groupe de l’équipe A. Si Kévin Duroy annonce qu’une"place dans le top 5 est jouable", avec un tel noyau, on imagine mal les Arlonais ne pas monter sur le podium en fin de saison."Les deux objectifs principaux, c’est de passer un ou deux tours en Coupe de Belgique et d’aller le plus loin possible en Coupe de la province",insiste l’Arlonais.

Le Soca Bastogne a connu quelques départs (les frères Gillard, Courtois, Clippe et Grommen), mais il a fait signer quatre nouveaux éléments, des jeunes de talent (Lhoas, Lapraille, les frères Tibersart)."On va essayer de réaliser des matches aussi aboutis que ceux du deuxième tour la saison dernière,annonce le président Parmentier.On perd cependant des éléments importants. Le titre? Non, mais une place dans les trois premiers est jouable."

Le LBA Halanzy sort d’une saison probante et il entend poursuivre sur sa lancée."On espérait des renforts, mais pas moins de sept joueurs n’ont pas tenu leur promesse", regrette Didier Muller. Les Miniers ont cependant prouvé qu’ils avaient des ressources parmi leurs jeunes.

Le FC Messancy, lui, est un montant aux dents longues. Il a frappé un grand coup durant le mercato en faisant signer un des meilleurs éléments de la P1, Maxime Gouman, alors qu’il avait déjà accueilli les frères Henry précédemment."On vise la colonne de gauche et un bon parcours en Coupe de la province, mais on veut surtout maintenir une très bonne ambiance dans le groupe", annonce l’inamovible et futur marié Frédéric Lott.

Le RC Aubange retrouve aussi la première provinciale avec un groupe qui a fière allure. Il s’est renforcé avec les arrivées de Thomas Da Costa (le gardien de l’Areler), Eusebio Esteves (AS Futsal Athus), mais surtout Davide Chalmandrier, que l’on a connu aux Players Sud Differdange en D3."On ne s’attendait pas à retrouver la P1 car c’était notre première saison en P2,explique Steve Robillard.On va essayer de mieux commencer que l’an dernier(2 sur 8)car ce ne sera pas un championnat facile."Avec les anciens joueurs des Players, les Aubangeois ont acquis une expérience suffisante pour briguer le maintien. Ils donneront le coup d’envoi du championnat de P1 ce jeudi, avec un alléchant derby face aux voisins de Sogefoot.