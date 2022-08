"Prendre un point face à Freylange, c’est un excellent résultat, commente Corentin Fautré. Mais bon, nous avons quand même mené 2-0 dans cette rencontre. Je me dis que nous aurions pu prendre la totalité de l’enjeu. Mais bon, je ne vous cache pas qu’en fin de match, j’attendais avec impatience le coup de sifflet final. Parce que nous étions dans les cordes. Freylange poussait énormément."

Si Corentin Fautré n’était pas spécialement attendu par le onze d’Aurélien Gomez, le citoyen de Wittimont a livré une belle prestation. Une prestation couronnée d’un but. " Mais quand je frappe, je ne pense pas que le ballon va terminer au fond, avoue celui qui a été formé à Compogne et Givry. Le gardien est sur la trajectoire, mais le ballon passe sous son corps, analyse Corentin Fautré. Quand le ballon est rentré, j’étais évidemment très content. Un premier but pour un premier match en P1, difficile de rêver mieux."

Pour sa première saison à Houffaloise, Corentin Fautré a en tout cas marqué les esprits."L’an dernier, je jouais en interprovinciaux à Givry et je pouvais aussi aller avec la D2 ou la P3, confie-t-il.Cette année, je suis à Houffaloise, mais je peux aussi aller jouer en U19 si je ne suis pas repris en équipe fanion. Si je m’attendais à débuter samedi? Oui car on m’avait dit de ne pas aller jouer en U19. J’ai donc compris qu’il était possible que je débute. J’étais un peu stressé, mais c’est assez vite passé.Ce que j’ai pensé du niveau? Cela joue énormément au sol, c’est la différence par rapport à ce que j’ai pu connaître dans le passé."

Maintenant, il veut confirmer

Aligné sur l’aile gauche, Corentin Fautré est assez polyvalent. " La saison dernière, j’évoluais plus bas sur l’échiquier. J’ai même joué en défense centrale, raconte celui qui n’a aucun lien de parenté avec Jérôme Fautré.Je peux aussi être aligné dans le milieu du jeu ou à un poste plus offensif. En équipe première, jouer comme ailier, cela me convient bien. Mais bon, tant que je me retrouve sur le terrain, c’est le principal."

Après avoir goûté aux joies d’une titularisation, le joueur espère récidiver dans les prochaines semaines.

"Jouer un match en P1, c’est bien. Mais désormais, je veux enchaîner et saisir ma chance, confie le jeune homme de 17 ans. Et c’est pareil pour l’équipe. C’est bien de prendre un point en ouverture, mais désormais, il faut confirmer et réaliser d’autres bons résultats. La concurrence dans le groupe? C’est vrai qu’elle est assez importante. Quand vous arrivez à l’entraînement et que vous êtes 35 ou 40, cela change de l’an dernier où nous étions dix (rires). Mais tout le monde s’entend bien et nous travaillons par groupe, ce qui nous permet de bien bosser."