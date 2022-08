Le 28 août 2020, le Lescheretois y décrochait la médaille de bronze au championnat d’Europe des juniors, après avoir été déclaré vainqueur par le speaker. Deux ans plus tard, jour pour jour, le joyau de Lotto y dispute la victoire avec les pros dans l’épreuve estampillée WorldTour. Vous parlez d’un bond en avant! "C’était chouette d’être toujours là dans le final d’une épreuve aussi vallonnée, mais ce qui m’a le plus réjoui, c’est que nous étions l’équipe la mieux représentée", dit-il. Jasper De Buyst et Philippe Gilbert étaient en effet présents eux aussi, de quoi aborder la dernière ligne droite en pleine sérénité, même si elle s’avère un peu particulière avec une plongée précédant la montée finale.

Revanche à Paris-Tours?

"Je me retrouve trop vite devant, insiste Arnaud.Wout me passe et me prend aussi vite un vélo; je ne perdrai plus rien dans les 100 derniers mètres, mais après une telle débauche d’énergie, forcément, on est un peu émoussé."

Quelques regrets donc, mais vite gommés après une prestation aussi convaincante d’un crack dont le moins bon résultat sur ses six dernières sorties n’est autre qu’une 6eplace, ce qui lui a permis de repartir avec un butin de 580 points UCI.

Et puis, ce n’est tout de même pas banal d’entendre Wout van Aert, sans doute actuellement le n°1 mondial sur les courses d’un jour, expliquer à la presse sa"fierté d’avoir pu prendre le meilleur au sprint sur Arnaud De Lie".

Le Lescheretois a apprécié le compliment, mais il espère surtout bénéficier d’une revanche. Ce sera sans doute à Paris-Tours le 9 octobre prochain. D’ici là, Wout se sera peut-être paré des couleurs arc-en-ciel. Arnaud, lui, compte bien poursuivre sa moisson de points dès le 11 septembre au Grand Prix de Fourmies. En attendant, lundi, il se produira au critérium de Wetteren, tout en s’offrant bien entendu quelques séances de traite à la ferme familiale.