David Jadot, de retour à Wellin pour boucler la boucle

Pourtant, ce déplacement à Rossignol, Wellin ne l’a pas préparé de la meilleure des façons. "Le contexte était assez difficile. Nous n’avons pas su aligner deux fois la même équipe et pour ce match, nous avons des gars qui ont annoncé leur absence samedi et même dimanche, soupire le défenseur central.Cela manque un peu de discipline et de sérieux."

David Jadot le sait, Wellin devra batailler pendant toute la saison pour assurer son maintien."Je pense que tous les points seront très bons pour nous cette année. Nos ambitions ne sont pas très élevées, sourit David Jadot.Offensivement, avec un Trodoux ou un Steeman, nous avons de la percussion. Mais derrière, on sent qu’au niveau physique, beaucoup ne sont pas à niveau. Mais nous savions qu’il ne fallait pas se louper ce dimanche. Rossignol fait partie des équipes qui sont plus abordables dans la série. Franchement, ce point est positif. J’aurais signé pour cela avant le match. Évidemment, la victoire aurait été mieux, mais un point c’est très bien. D’autant plus que je pense que nous n’avons pas volé le partage."

Après des passages par Transinne, Bièvre ou encore Marloie B, David Jadot est donc de retour à Wellin, un club qu’il a déjà connu voici de nombreuses années."Pourquoi être revenu ici? C’est pour boucler la boucle. J’ai débuté en équipe première à 16 ans sous la vareuse de Wellin,indique l’intéressé.De plus, dans deux mois, je retournerai vivre à Wellin donc je serai vraiment à deux minutes du terrain. Wellin, c’est aussi le club de mon cœur. Des propositions intéressantes, j’en ai eu cet été, mais j’avais envie de revenir à la maison et d’inculquer certaines valeurs aux jeunes. Les valeurs? Déjà, le don de soi. Ici, les gars ne se rendent pas compte, mais ce sont tous des gens du village. Et il n’y a rien de mieux que de jouer pour son club. Il faut aussi savoir se dépasser et être discipliné. Le papa de l’équipe? Cela fait cinq ans que j’ai un peu ce rôle. Mais j’ai déjà connu des groupes moins jeunes que celui qui est à Wellin cette saison."