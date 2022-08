Paliseul 1 – Ethe 2Devant après dix grosses minutes via une tête d’Aubois sur coup franc, Ethe, qui a perdu Lenoir sur blessure, se fait rejoindre quand le coup franc lobé de Meddah, des 40 mètres, surprend un Noël fautif sur coup-là (1-1). Aubois, encore lui, redonne l’avance aux siens sur penalty après une sortie loupée de Lambert. Lambert sauve ensuite devant Coopmans. Dans l’autre sens, Meddah sème la zizanie dans la défense, mais le poteau sauve Noe. Paliseul pousse en fin de match, mais Ethe tient bon. Notons la rouge de Rongvaux dans le final.

Roy 0 – Ochamps 3Les pensionnaires de 2B ont fait la différence durant le second acte. Après une première période partagée, Albert a trouvé la faille pour mettre les Ochantois aux commandes (0-1). Gourmet double la mise quelques instants plus tard et on retrouve Albert pour confirmer la tendance (0-3). Roy boit le calice jusqu’à la lie en fin de partie avec deux exclusions pour finir le match à 9 contre 11.

Assenois 1 – Oppagne 2Les Freylangeois ont pris deux buts d’avance à la faveur d’autant de coups de pied arrêtés: un penalty transformé par Polis, consécutif à une faute sur Fiacre, puis un coup de casque de Dropsy à la réception d’un coup franc de Jo. Jadot. Schmit a relancé l’espoir pour Assenois à un quart d’heure de la fin, mais la pression finale du club local fut sans effet. Le finaliste de la précédente édition est donc éliminé.

Bastogne 1 – Freylange 1 (t.a.b.: 4-3)Le Léo obtient la première opportunité de la rencontre avec une frappe de Macoir sur la barre. Mais le premier but de la partie tombe pour les Mauves avec une combinaison Leoni-Warlomont et une frappe de l’ancien Soulier d’or qui fait mouche (0-1). Avant la demi-heure, Lapraille doit intervenir devant Thorne pour éviter l’égalisation. Freylange, avec Vitali et sans Nidaye, contrôle la partie sans se mettre à l’abri. À cinq minutes de la fin, Lapraille loupe sa sortie aérienne et Camara place au fond (1-1). Au début des prolongations, Bastogne se retrouve à dix avec l’exclusion de Stilmant. C’est ensuite Vitali qui est exclu du côté de Freylange. Labranche sort ensuite deux arrêts devant Warlomont avant l’exclusion de Muller. Mais le score en reste là et aux tirs au but, après le raté de Macoir en début de série, ce sont Zervakis et Verger qui se loupent. Le Léo élimine donc l’un des favoris de l’épreuve.

Arlon 2 – Gouvy B 0Comme au tour précédent, Arlon aligne Detaille entre les perches. Il ne sera guère mis à contribution durant le premier acte. Après une demi-heure de mauvaise facture, les Arlonais ouvrent le score. Rocca file en contre et se présente face au gardien Poos, qui l’accroche. Sicaja transforme le penalty (1-0, 32’). Le même Sicaja manque ensuite une balle de 2-0 avant la pause. Dès la reprise, Gouvy pousse et domine pendant 10 minutes. Detaille doit intervenir sur des envois de Thomas et Burton. Arlon se met finalement à l’abri à un quart d’heure du terme. Daoust déborde et centre pour Sicaja, qui double mise du plat du pied (2-0).

Saint-Mard 1 – Gouvy2 Après une partie équilibrée où les Saint-Mardois ont tenu la dragée haute aux pensionnaires de P1, le score de 1-1 a envoyé les deux équipes aux prolongations, Gillard répliquant tardivement à Vacant. Privés de Burton et de Geurde, les Gouvions ont égalisé à cinq minutes de la fin, sauvant une élimination qui aurait été une fameuse déception après la défaite de samedi à Messancy. Joseph, d’une belle frappe enroulée des 20 m, a offert la qualification aux Oranges à cinq minutes de la fin des prolongations.

Bleid 0 – Houffaloise 3Après une première mi-temps légèrement dominée par les visités, avec une seule vraie occasion de chaque côté (0-0), la seconde mi-temps a repris avec un but de Timothée, complètement oublié par Uyttersprot (0-1). À la 64’, une superbe reprise de la tête de Clotuche sur coup franc, via le poteau, a donné l’avantage aux Houffalois. Dans la foulée, M. Alexandre a exclu le T1 de Bleid, Kamel Bouzoubaa, puis a décidé d’arrêter le match pendant dix minutes, se sentant menacé par des paroles déplacées, mais qui ne lui étaient pas adressées. À la 78’, M. Alexandre a sifflé un penalty pour une petite faute de main et le capitaine Andrianne a porté le score à 0-3.

COUPE P3

Lierneux 3 – Salm 0Lierneux prend rapidement les devants sur penalty via Simon André (1-0). Dans la foulée, le keeper de Salm négocie mal un ballon et Lierneux double la mise. Les hommes de Christophe Minet sont sur le velours et ajoutent une rose après le repos via Remy.

Léglise 2 – Bras 1 Mené et réduit à dix dès le quart heure (penalty de R. Massut consécutif à une faute de main de L. Touillaux qui sera exclu), Bras encaisse un 2ebut dans la foulée, quand Borcy dévie dans son but un centre de Massut. Sur penalty aussi, Sansi réduit l’écart avant le repos. Bras pousse ensuite, mais sans se créer énormément d’occasions.

Ethe B 4 – Halanzy 0Ethe domine la première demi-heure et cela se concrétise au marquoir. Pacolli trouve Collin (1-0, 5’). Le passeur se transforme en buteur (2-0, 14’). Halanzy prend le jeu à son compte mais pèche dans le dernier geste. En deuxième mi-temps, Tock est sauvé par son poteau sur une tête. Dans les dix dernières minutes, une longue relance précise de Leyder trouve Tinant qui centre pour Chariot (3-0, 81’). Cinq minutes plus tard, un centre de Petit trouve la tête de Pacolli (4-0).

Champlon 4 – Saint-Pierre 2Les Rossoneri ont pu compter sur un triplé de Julien Ravaux pour se qualifier. Saint-Pierre entame mieux la partie et ouvre logiquement le score via M. Vaillant (0-1). Contre le court du jeu, Ravaux égalise à la demi-heure avant de donner l’avantage aux siens de la tête (2-1). Les débats s’équilibrent ensuite et l’égalisation tombe sur penalty d’Arnould (2-2). Sur deux contre-attaques, L. Dessy et Ravaux actent la victoire locale avant le dernier quart d’heure (4-2).

Sainte-Cecile 1 – Bomal 3Les Bomalois ont émergé d’une partie équilibrée. Laval a ouvert le score la 20’ (0-1). Dès la reprise dans le second acte, Watelet a égalisé (1-1). Dans la foulée, Biquet rend l’avantage aux siens (1-2). L’Union va pousser pour égaliser durant le reste du temps, mais les Rouges tiennent bon. Laval scellera le succès des Bomalois dans les dernières secondes (1-3).

Nothomb B 0 – Carlsbourg 1Après Vaux-sur-Sûre au tour précédent, Carlsbourg s’offre Nothomb sur le plus petit écart 0-1. Une première mi-temps dominée par l’équipe locale, mais un but en début de seconde période de Thomas Tagnon offrira la qualification à Carlsbourg.

Habay-la-Neuve B 3 – Bouillon 1Dans un match heurté, Kobs donne deux buts d’avance à Habay au prix de deux coups de réparation. Ampollini réduit l’écart sur coup franc, Kobs manque le hat-trick en ratant… un penalty, puis Widart rassure Habay en fin de match.

Les rencontres Vaux-Noville – Messancy et Montleban – Heyd seront disputées à une date ultérieure.