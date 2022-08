Il ressort de notre sondage (voir ci-dessous) que les Rullots sont cités comme futurs champions par 9 coaches, sur les 12 de la série. " Ça ne m’étonne pas. On a une équipe jeune et ambitieuse, avec beaucoup de qualités, commente Emeric Heneffe, qui a pris les rênes et succède à Mathieu Fivet au coaching.Il y a plus de talent et de potentiel dans mon équipe, mais à Libramont, il y a toujours des individualités, qui vont être très difficiles à contrôler. On devra faire la différence par le collectif de tous les joueurs. Cela prend un peu de temps à construire et notre préparation est plutôt mitigée. On est toujours en période de rodage."

Emeric Heneffe veut apporter sa griffe personnelle:"J’ai changé tous les systèmes de jeu, devant comme derrière. Mais le principe de base, cela reste tout de même de défendre dur et de cavaler. On va miser sur la qualité des joueurs, l’agressivité et la vitesse."

Nul doute qu’il dispose d’un bel effectif, équilibré et complet. Il manque juste un peu de physique.

L’importance de la première place au terme du championnat?"Il faut être dans les 4 premiers, c’est le seul objectif, dit-il.Mais moi, je préfère finir à la première place, oui. Et ce n’est pas du tout gagné d’avance, avec une équipe de jeunes comme la mienne.Libramont va être costaud. Habay aussi. Saint-Hubert B ne sera pas simple à jouer. Avec aussi Fratin, Neufchâteau et l’éternel Athus, il y a du monde."

Libramont mise plus sur ses jeunes

Libramont a raté ses play-off en mai, et a perdu Arnaud Piette et Nicolas Tinant, mais l’équipe, toujours emmenée par Chalon, Godefroid et Thibaut Piette, reste très compétitive. La différence, c’est que l’accent sera davantage mis sur les jeunes cette année."On va développer un jeu différent, pour ne pas se reposer que sur les individualités, prévient Pierre Lesgardeur.J’attends de chacun de faire ce qu’il faut pour privilégier le jeu collectif. C’est ce qu’il nous a manqué l’an dernier. Les jeunes auront plus de responsabilités. L’objectif est qu’ils deviennent des éléments clés. Certains, comme Josua Fontaine, Matis Posteau et Magotteaux, ont déjà eu la chance de jouer, mais cette année, j’attends d’eux de la régularité. Et pour les matches, je ferai mes choix en fonction du travail fourni aux entraînements. Il y aura peut-être parfois des surprises."

Avec un tel effectif, on n’imagine pas Libramont en dehors des play-off."Sans se mettre de pression, on va essayer d’aller chercher la 3e ou la 4e place, glisse le coach, qui ne prend guère de risques…On a aussi l’envie de remporter la Coupe pour la troisième fois d’affilée."

Habay toujours là

Habay veut confirmer ses bons résultats de l’an dernier, sa place en demi-finale aussi bien en championnat qu’en Coupe.

" J’aimerais bien aller chercher la Coupe, avance le coach Jonathan Sauvey.Ce sera ma probablement ma dernière année avec ce groupe-là, donc j’aimerais bien gagner un trophée! Le championnat, ce sera plus difficile. L’envie est là dans le groupe et on jouera jusqu’au bout, mais il faut rester objectif, Rulles et Libramont sont les deux plus costauds. Je me méfie aussi de Saint-Hubert B, clairement. Et d’autres équipes. Ça va être un championnat intéressant."