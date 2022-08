Warlomont évite un premier couac freylangeois

Cette saine agressivité n’a pas permis à Freylange d’entrer dans la rencontre. Les Freylangeois ont en effet éprouvé les pires difficultés à trouver la faille dans la défense locale. En outre, durant la première demi-heure, ils ont mis commis quelques erreurs dont une à l’origine du deuxième but local."Mes joueurs ont vraiment mis en place ce que l’on avait testé lors du match amical de la semaine face à Durbuy, se félicite le coach houffalois Aurélien Gomez. On s’est appuyé sur ce qui fait notre force: l’esprit d’équipe. Ce qui est important, ce ne sont pas les joueurs sur le terrain, mais l’esprit. Ce ne sont pas des noms que je fais jouer. J’ai 30 joueurs de même niveau, qui peuvent tous être titulaire."

Premier but pour Fautré, 16 ans

Et le jeune ex-Compognard Corentin Fautré (16 ans) a profité de cet état d’esprit pour s’offrir une première sortie à tout à fait probante, ponctuée par un but empreint d’un calme étonnant pour un joueur de son âge.

Warlomont est ensuite parvenu à réduire l’écart à la demi-heure et on s’attendait dès lors à une vague mauve déferlant sur le but de Louvins. Mais ce dernier n’a pas eu le moindre ballon à détourner avant le temps additionnel.

Les Arlonais proposaient certes une excellente circulation de balle, mais, en l’absence de N’Diaye, ils ont cruellement manqué de présence dans le rectangle.

Et il leur a fallu attendre les derniers instants pour, après l’égalisation et en jouant leur va-tout, s’offrir enfin trois ou quatre opportunités franches qui auraient pu (dû?) leur permettre d’empocher les trois unités."Il y a toujours des surprises lors du premier match, mais j’aurais espéré que ce ne soit pas nous",concluait, un brin fataliste, le coach freylangeois Alain Gilles.

HOUFFALOISE:Louvins 6, Chekkouri 7 (80’ Closon), Tombal 7, Clotuche 8, Andrianne 7; Kaya 6 (48 Knoden 5), Thonon 7, Vandersanden 6 (68’, Renquin), Guillaume 7, Fautré 7; Van der Cruys 7 (60’, Grondin).

FREYLANGE:Lapraille 5, Deom 6, Mendes 7, Huberty 7, Verger 6; Leoni 6, Paquet 6, Dechamps 6; Zervakis 5 (68’, Prijot; 73’, Braconnier), Warlomont 7, Hentcho 5.

Arbitre: J. Colson. Assistance:100.

Cartes jaunes: Van der Cruys, Clotuche, Warlomont, Dechamps.

Buts:Thonon (9’, 1-0), Fautré (22’, 2-0), Warlomont (30’, 2-1; 82’, 2-2)

9’,un ballon est repoussé dans les pieds de Thonon au point de penalty. Il ajuste une demi-volée qui se loge dans la lucarne (1-0).

22’,Van der Cruys décale astucieusement vers Fautré qui entre dans le rectangle et place sous le ventre de Lapraille (2-0).

30’, Freylange construit sur le flanc droit pour conclure avec une balle en retrait vers Warlomont qui place un plat du pied au ras du poteau (2-1).

81’, Léoni est au coup franc sur le flanc droit. Alors qu’on s’attend à une balle dans le rectangle, il glisse dans l’axe vers Warlomont qui frappe. Le ballon traverse la défense et finit par rentrer après un coup de flipper sur le poteau, la barre et Louvins (2-2).