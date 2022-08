«On doit recruter hors de la province »

" Les explications des départs sont totalement différentes et je l’ai compris d’autant qu’ils ont averti le club à temps, commente le co-président Renaud Brassart.On aurait voulu se renforcer avec des joueurs de la province. On a tout essayé, mais c’était vraiment mission impossible. On a été les voir, même en prairie, parler avec eux, mais il manque clairement un intérêt pour le futsal à l’échelon national dans notre province. Pourtant, on risque bien d’être la seule équipe de D2 qui n’oblige pas à participer à des entraînements. C’est une mentalité générale que l’on retrouve spécialement dans cette province et pas dans les autres. Il faudrait peut-être attacher des clubs de salle à ceux de prairie. Des clubs comme Anderlecht, le Standard ou Bruges ont racheté des clubs en salle car ils y voient vraiment l’intérêt notamment pour la formation."

Ulweling sera donc entre les perches avec quelques cadres de l’an dernier comme Touillaux, Ferreira, Luis ou les frères El Majdoub et puis quelques transferts signés vendredi comme les Portugais Moreira et Ricardo ou encore le Français Saïdi, qui débutera à la mi-septembre ou encore Alex Silva qui sera là pour le deuxième tour. Il faudra donc un gros travail d’acclimatation pour espérer jouer la première partie du tableau.

Tintigny va découvrir la nationale

Le BAT 81 Tintigny n’a pas eu peur de monter en nationale et a étoffé son noyau avec l’arrivée d’Alexandre Laurent (Boca). Eduardo Gasparoto et Nicolas Day sont de retour dans le groupe, alors que Timothy Coopmans se met à disposition.

" Nous partons dans l’inconnu, avoue Steve Lenoir.L’objectif premier est bien entendu le maintien mais, avec l’équipe que nous avons, et si on arrive à être régulier au niveau des présences, surtout en déplacement, je pense que nous pouvons viser la mi-tableau. Il faudra prendre un maximum de points à la maison, dans notre petite salle."

Le BAT n’a pas changé ses habitudes par rapport à l’an dernier. " On veut continuer sur notre belle lancée en gardant une bonne ambiance et en prenant du plaisir." En effet, si les Tintignolais parviennent à retrouver un groupe au complet chaque semaine, ils devraient se retrouver dans le ventre mou de ce classement.

«La série est ouverte»

Les Stabulois ont profité ces dernières années des forfaits généraux ou de série incomplète pour confirmer leur ticket en nationale.

Pour cette saison, Patrick Verger viendra renforcer l’équipe, alors que Remy Dasnoy a décidé de ne pas poursuivre en nationale."Nos ambitions sont revues à la hausse, annonce le coach Bruno Debray.Je sens une énorme motivation chez tous mes gars et tout ce que j’espère, c’est de jouer les sept ou huit premières places. Le noyau est court avec dix ou onze joueurs, mais qui sont avant tout destinés à la nationale. On avait donné du temps de jeu aux jeunes, mais ce sera plus compliqué cette année au vu du nouveau règlement concernant la limite des prestations de joueurs de provinciale vers la nationale et vice-versa."

Bruno Debray a analysé les forces en présence dans la série. " Elle est ouverte avec pas mal d’équipes qui ont un peu la même valeur. Pour nous, il faut bien commencer le championnat sans se prendre la tête. Dommage de débuter en étant bye."