Thomas Meunier, que certaines rumeurs (démenties par son club) envoient à Barcelone, était à nouveau sur le banc de Dortmund au coup d’envoi. Il a joué la dernière demi-heure. Ils se sont imposés 0-1 à Berlin.

Castagne lanterne rouge

Battu par un Chelsea pourtant rapidement réduit à dix, Leicester occupe désormais la dernière place en Premier League. Aligné 90 minutes, Castagne, servi par Tielemans, a obtenu une très belle occasion d’ouvrir le score, mais s’est heurté à Mendy. Sur le second but de Chelsea, son marquage sur Sterling n’a pas été assez autoritaire.

Emond: la crise continue

Si le Standard a renoué avec la victoire, sans convaincre, à Courtrai (0-1), Renaud Emond, lui, court toujours derrière ses meilleures sensations. Il n’a pas convaincu hier, gâchant de surcroît une belle possibilité. Côté courtraisien, où Belhocine est de plus en plus sous pression et où Dessoleil, défenseur central, a été le joueur le plus dangereux, David Henen est monté au jeu pour les dix dernières minutes.

Guillaume à nouveau en fin de match

Comme à chaque fois depuis le début de saison, Valentin Guillaume est monté au jeu en fin de rencontre pour Seraing, mais les jeux étaient déjà faits. Laminé par Genk, ce Seraing-là, sans renfort supplémentaire, semble déjà mûr pour la relégation. Timothy Martin, lui, n’était pas sur la feuille.

Chaude fin de match pour Moris

Avec l’Union, Anthony Moris a battu Anderlecht pour la 5e fois consécutive. Sans encaisser cette fois. Peu inquiété pendant la majeure partie du match, le portier habaysien a toutefois dû se mettre en valeur dans une fin de match plus stressante pour lui. Il a même cru à deux reprises qu’il allait devoir s’opposer à un Anderlechtois sur un penalty, mais le VAR a infléchi à chaque fois les décisions arbitrales. Guillaume François, lui, est resté sur le banc.

Lesquoy ce lundi

En D2 hollandaise, Thibaut Lesquoy joue ce lundi soir avec Willem II chez les espoirs d’Utrecht.