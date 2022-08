Les Gaumais s’en sortent pas mal

Sans un étourdissant réflexe de Brolet sur la reprise à bout portant de Loyaerts à la 70’ et un raté monumental de Pollina devant le but vide de Brolet à la 5’, il est certain que les Hutois repartaient en bord de Meuse avec les trois points dans leur besace. Ils ne doivent qu’à leur manque récurrent d’efficacité et de précision de ne pas avoir rudoyé davantage les promus luxembourgeois bien trop timides et brouillons lors de l’acte initial.