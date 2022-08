Le coup de génie du joker Molnar fait déjà chuter le favori rochefortois

Pendant ce temps, le héros du jour, lui, devait encore se pincer pour y croire. Sa frappe, tout aussi superbe qu’inattendue, déclenchée en total déséquilibre depuis la ligne de touche, a autant médusé le dernier rempart visiteur que l’ensemble d’une enceinte bien remplie pour l’occasion. Lancé dans la bagarre aux avant-postes à 25 minutes du terme, l’attaquant et T2 des Rouges, qui file tout droit vers ses 40 ans a, quelque part, résumé sa carrière en quelques minutes: une carte jaune, conséquence de son impulsivité, une rouspétance, puis ce but magistral, empreint du brin de folie qui le caractérise sur une pelouse.

«Le plus beau de ma carrière»

"Dans la position où je me trouvais, enfermé près de la ligne, je n’avais guère de solutions,confiait après-coup l’ancien joueur de Bleid et Virton.J’ai pensé que le gardien, qui jouait beaucoup au pied, était peut-être avancé et j’ai tenté le coup. La réussite m’a souri. Dans ce contexte, c’est génial. Les équipes de jeunes, présentées avant le match, étaient là; mes enfants aussi. C’est super. Il ne me reste plus tellement d’années à jouer, j’essaie de profiter pleinement de moments pareils. Le plus beau but de ma carrière? C’est celui-là, clairement."

Comme quoi, vient à point à qui sait attendre. Cette victoire, face au favori des bookmakers, les Habaysiens, eux, ne semblaient plus l’attendre à ce moment du match. Et se satisfaisaient déjà d’avoir accroché un Mathieu Cornet très discret et ses équipiers.

Ils ne l’ont pas volée cependant. Tout autant que leur abnégation et leur solidarité, la manière avec laquelle ils ont coupé les lignes de passe et empêché au maximum l’alimentation vers le quatuor offensif visiteur mérite la mention au terme d’un match à la fois intense et fermé. Et les occasions les plus nettes justifient aussi ces trois points conquis de haute lutte. Car en première période, tandis que seule une incursion d’Ouedraogo, bien gêné pour le coup par Gillet, avait quelque peu inquiété Reichert; Vialette et surtout Léonard avaient, eux, contraint Lentz à s’employer fermement. Il n’était pas illogique, dès lors, que Léonard déflore le marquoir peu après le retour des vestiaires. Et si Carlos a égalisé avant d’obliger Reichert à une superbe envolée, les ultimes velléités rochefortoises ont, dans l’ensemble, été bien contenues.

HABAY:Reichert; Vialette, Reyter, Grevisse, Gillet; Ajavon, Ansion, Copette (77’, Raboteur); Déom (67’, Molnar), Léonard (73’, Herman), Molinari.

ROCHEFORT:Lentz; Lazitch, Monmart, Burton (91’, Sbaa), Leleu; Remy, Senga, Carlos; Saïd, Ouedraogo (79’, Akwasi), Cornet.

Arbitre:L. Ledda.

Assistance:400.

Cartes jaunes:Ajavon, Petit (T1), Molnar, Leleu, Léonard, Carlos, Senga.

Buts:Léonard (47’, 1-0), Carlos (57’, 1-1), Molnar (90’, 2-1).

Note du match:7.

47’,Molinari arrache un ballon devant Monmart et Senga qui hésitent puis centre en retrait pour Léonard qui n’a plus qu’à conclure (1-0).

57’,un corner de Saïd est mal renvoyé par la défense locale; Carlos, posté aux 18 m, ajuste une frappe superbe qui file au ras du montant (1-1).

90’,après une rentrée en touche de Grevisse, Molnar hérite du ballon près de la ligne de touche. En déséquilibre, il risque un centre-tir à la retourne qui surmonte Lentz. Le ballon vient mourir au second poteau. Superbe (2-1).