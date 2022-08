Honnêtement si l’équipe n’avait pas changé, je serais probablement resté. Deux, trois joueurs partaient, il fallait donc forcément recruter. Dans la région, c’est compliqué de trouver des joueurs ayant le niveau et surtout motivés, rien que pour les déplacements notamment. Il fallait donc recruter ailleurs, avec des incertitudes quant aux nouveaux venus. De plus, Renaud Brassart, que j’applaudis pour son engagement, avait laissé entendre qu’il pourrait s’investir moins. Et quand on sait tout le boulot qu’il faisait pour l’équipe, cela faisait peur. Si j’ai bien compris, il a quand même décidé de tenter le tout pour le tout. Je lui souhaite que ça tourne comme il veut. Mais j’ai préféré rejoindre Tintigny. Ce sont des copains (NDLR: qui jouent notamment avec lui à Meix) et je sais qu’on passera une bonne saison, quoi qu’il arrive.

Mais la D2, n’est-ce pas plus grisant que la D3?

C’est clairement un cran au-dessus, oui. En tout cas pour les six ou sept premières équipes. Car le niveau du bas de tableau n’est pas très différent de la D3.

Quelles seront les forces et les difficultés de Tintigny, néo-promu à cet échelon?

La faiblesse, c’est probablement la discipline sur le terrain parce qu’à notre niveau, sans entraînement, ça se joue surtout à l’instinct. Heureusement, les joueurs sont intelligents et pourront régler cela avec le temps, en apprenant des différents matches. La 2e partie de la saison devrait logiquement être meilleure. Quant à nos forces, il y a probablement la salle, assez petite, mais aussi la qualité des joueurs et le fait qu’on forme une bande de copains, d’un niveau sensiblement égal.