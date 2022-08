Guillaume (Virton): un Max d'envie de percer

Près de trois décennies plus tard, ce Libramontois de 20 ans a donc imité son père, Joël, lequel, au beau milieu des nineties, a disputé quelques rencontres de D1 sous les couleurs du FC Liège. Médian, comme Valentin et comme son paternel, Maxime Guillaume, incorporé au noyau A après une saison passée dans l’anonymat du championnat espoirs, a rapidement séduit Christian Bracconi par sa force de travail et son implication à l’entraînement.

Déjà aligné à deux reprises en Coupe de Belgique, le citoyen de Flohimont (Libramont) a pu, samedi, disputer le dernier quart d’heure pour soutenir une ligne médiane qui s’évertuait à étouffer dans l’œuf les offensives d’un SK Deinze tentant d’émerger in extremis. On évoque cette première et tout ce qui a précédé avec le principal intéressé.

1. Le quart d’heure à Deinze"Je devais bien rester en place, stabiliser l’entrejeu, essayer de récupérer des ballons et jouer simple comme d’habitude. J’étais un peu surpris de figurer dans les 18. Ma bonne entrée à Namur, en Coupe, a peut-être influencé la décision du coach. Il y a de l’impact dans ces matches de D1 B, c’est costaud, mais je m’y suis habitué à l’entraînement."

2. Luxembourg Avec Lenny Roemans, moins utilisé, il est le seul Luxembourgeois du groupe."Je suis un peu l’enfant du club. C’est un plaisir de représenter la province et c’est motivant aussi. De la pression pour ça? Non, depuis tout petit, je me mets une certaine pression. Pour réussir à l’école ou au foot. J’y suis habitué."

3. intégration"Mon intégration dans le noyau s’est fort bien passée. Les joueurs confirmés n’hésitent jamais à me conseiller. Et le coach, on voit que c’est un formateur à la base. Il est transparent, il a des idées très claires et il prône le dialogue."

4. Ce qu’il espère"Gratter un maximum de temps de jeu. Être repris le plus souvent possible dans les 18. En trois mois, je pense avoir déjà bien évolué. Tactiquement comme physiquement. J’ai travaillé aussi pour prendre du muscle(NDLR: notamment via des séances individuelles dispensées par Kevin Warlomont), j’étais un peu léger avant."

5. Libramont, Standard"J’ai débuté à Libramont vers 5 ans. Deux ans plus tard, je suis passé au Standard qui m’avait repéré dans un stage, avec Maxime Cavelier(NDLR: au FC Liège désormais).En U14, j’ai rejoint Virton. J’entrais en rénové, à Bonance (Libramont), et je ne voulais pas faire les trajets jusqu’à Liège tandis que l’internat ne me tentait guère. Mais j’ai quand même fini par devenir interne quand j’ai intégré le foot-élites à Virton. Plus jeune, je jouais dans un rôle plus offensif. Maintenant, je suis plutôt posté en 6 ou en 8."

6. Givry"J’y suis allé en 2020, quand l’académie virtonaise a fermé ses portes. Mais la saison s’est rapidement terminée. J’ai juste eu le temps de faire quelques apparitions avec les Canaris. Quand une équipe espoirs a été remise sur pied à Virton, j’y suis retourné car mon objectif, depuis toujours, est de percer dans le foot. Je savais que c’était une sorte de quitte ou double avec les U21 et je me suis donné à fond pour essayer de convaincre les dirigeants de m’intégrer ensuite au noyau A. J’ai franchi un petit palier cette année, mais ce n’est que le début. Les choses sérieuses commencent vraiment."

7. Les coups durs "J’ai eu droit à mon lot de coups durs jusqu’ici. Une clavicule cassée, un tibia fracturé, la maladie d’Osgood-Schlatter (NDLR: affection du genou)ou encore la coqueluche. Même si c’était dur parfois, tant physiquement que mentalement, cela n’a pas entamé ma motivation."

8. Études"Jusqu’ici, je n’ai pas eu d’accroc. J’entre dans ma dernière année de comptabilité, à Libramont. En U21, on s’entraînait aussi tous les jours, mais en soirée. C’était plus simple pour combiner avec les cours. Cette fois, je dois m’arranger. Priorité aux entraînements, je suivrai les cours que je peux et je récupérerai les autres en soirée. Après, il faudra voir comment je pourrai m’arranger quand j’aurai des stages. C’est dur, mais si tout se passe bien, l’an prochain, je pourrai me consacrer à 100% au foot et ce sera alors une année charnière, où je devrai convaincre afin de poursuivre dans cette voie puisque j’ai signé un contrat jusqu’en juin 2024. Mais je dois d’abord songer à décrocher mon diplôme."