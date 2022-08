Déjà un doublé de Loits et une remontada habaysienne

Bouillon A 3 – Sainte-Cécile 1

Dans ce premier choc entre deux prétendants, Bouillon a pu compter sur un grand Bryan Tulpin, auteur d’un doublé, ainsi que sur l’inévitable Ludovic Klaus. L’ouverture du score ne se fait pas attendre. Tulpin met Bouillon aux commandes. Malgré l’égalisation de Sainte-Cécile via Jason Chauffour, la différence se fera en tout début de seconde période, entamée de façon"cauchemardesque"par les hommes de Quentin Barre. Klaus et Tulpin en profitent.

Etalle 0 – Léglise 2

Sans arbitre officiel, c’est l’entraîneur visiteur Manu Godart qui prend le sifflet."Et il a très bien rempli son rôle",assure son vis-à-vis Sébastien Médard. Dans une rencontre avec beaucoup d’engagement, il faudra attendre l’heure de jeu pour voir Rémy Massut ouvrir le score. Et s’offrir un doublé pour tuer le match quelques instants plus tard.

Villers-devant-Orval 3 – Marbehan 0

Une première mi-temps assez équilibrée, qui va pourtant basculer en faveur des locaux grâce à l’inévitable David Loits, lequel doublera la mise à l’heure de jeu. À partir de ce moment-là, Villers-devant-Orval prend le dessus physiquement et Denis Goffin viendra inscrire le troisième but. Philippe Lefevre, T1 de Marbehan, tient toutefois à souligner la belle prestation de son équipe: "Nous aurions mérité de marquer un but au moins en première mi-temps. En seconde en revanche, on n’a rien pu faire face à la supériorité adverse."

Muno 3 – Fouches 0

Un match très (trop) disputé en termes d’engagement puisque dès la 15’, le président de Muno, qui officiait au sifflet, va faire rentrer les joueurs momentanément aux vestiaires. Une décision que l’entraîneur adverse, Lionel Rausch, avait toutefois du mal à comprendre. "Mais cela n’enlève rien à la victoire de Muno, ajoute-t-il. Notre adversaire a su jouer de ses atouts tout au long de la rencontre." Spellier va permettre aux siens de prendre l’avance en première mi-temps. À l’heure de jeu, Guiot met Muno à l’abri et Duret viendra terminer le boulot à un quart d’heure du terme.

Habay-la-Vieille B 4 – Florenville 2

Le match débute à l’avantage de Florenville qui, au bout de 15 minutes, prend déjà le large grâce au doublé de Grégory Daniels. Quelques minutes plus tard, l’équipe locale entame cependant sa folle remontée. Whatelet convertit un penalty, Dastroy égalise et Antoine Dupont s’offre le doublé avant la pause."Florenville a poussé en 2emi-temps, mais nous avons été assez solides défensivement et nous avons su gérer parfaitement le match", se réjouit Jean-Marc Whatelet.

Gérouville 2 – Nothomb 3

Malgré une première mi-temps à leur avantage, les Gérouvillois, drivés pour l’occasion par Frédéric Watelet, rentrent à la pause sur le score de 0-0."Je pense que si c’est 4-0 à la pause, personne n’est étonné, on est tombé sur un gardien qui a sorti un gros match et nous avons gâché aussi quelques occasions",dit-il. Mais à la reprise, Nothomb, via un triplé de Lambin va faire la différence. Gérouville réduira le score en fin de rencontre grâce à Walckiers et Noël.