Bras surpris à la maison par Petitvoir

Tellin 5 – Haut-Fays 1

Tellin n’a pas fait dans la dentelle Vincent déflore la marque dès la 4'. Deux penaltys signés Laffineur porteront le score à 3-0."Deux penaltys sont tout bonnement inexistants",peste François Rezette. En début de seconde période, Gillain tue le match (4-0). Laffineur ne ratera pas l’occasion d’inscrire un triplé. Haut-Fays sauvera l’honneur à la suite d’un corner repris astucieusement par Deward.

Bertrix 2 – Ochamps B 3

Ochamps prend le jeu à son compte et débloque logiquement le marquoir quand Brocard se mue en renard des surfaces. Après avoir manqué une belle opportunité, T. Arnould fait le break (0-2). Après les citrons, les Baudets réalisent une petite remontada en l’espace de 8 minutes grâce à Picard et Bah. En fin de match, la classe biberon d’Ochamps prend les devants grâce au duo Chastain-Javaux, le premier cité profitant d’un beau travail du second pour offrir la victoire à ses couleurs. À noter que M. Roset a été conduit à l’hôpital à la suite d’une blessure à l’épaule."Chaque équipe a eu sa mi-temps, le nul aurait été plus logique", dit Christophe Plennevaux.

Bras 1 – Petitvoir 2

Surprise à Bras où tout avait pourtant très bien commencé grâce à Debue, à la bonne place sur un assist de Wuidart: 1-0 au repos. Après le café, le vent va véritablement tourner et les hommes de Jean-Pierre Kraus vont se montrer intraitables. Suite à une relance approximative du gardien local, Van Gelder remet les équipes à égalité. À 15 minutes du terme, Hanchir a l’occasion de placer les visiteurs aux commandes mais manque son penalty. Dans les derniers instants, Plennevaux bénéfice de la même opportunité et ne laisse quant à lui pas passer l’aubaine."Un match fermé entre deux équipes de qualité", souligne Jean-Pierre Kraus.

Carlsbourg 1 – Saint-Pierre 3

" Victoire amplement méritée d’une très belle équipe de Saint-Pierre", reconnaissait humblement le coach local François Dambly. Les deux premiers pions des Orange et Noir sont des œuvres de Legrand et Pierson. Rongvaux réduit le score et permet aux locaux d’y croire. A noter que ladite réduction aurait pu avoir lieu préalablement mais les visités ont raté un penalty peu avant la pause. En toute fin de match, Arnould fera 1-3.

Namoussart 2 – Sainte Marie-Wid. 2

Ce sont les visiteurs qui ouvrent le score via Legrand, parfaitement servi par Parache. Les Orange et Noir font le break par le biais du même Legrand. Le second acte est caractérisé par une domination locale. Celle-ci permet à Moraux de planter une rose grâce à un beau service de François. Namoussart pense égaliser mais c’était sans compter sur le penalty stoppé par Di Modica. Junior Tene permettra toutefois à son équipe de recoller.

Neuvillers B 1 – Warmifontaine 5

À la pause, le score était déjà de 1-5. L'ouverture du score tombe dès la 5' par le biais de Jacob. L.Hotua fait rapidement le break grâce à un service de haut vol de Devallet. Ce dernier sert à nouveau Jacob pour le troisième pion de l’après-midi. Le quatrième est signé Pahaut. Y. Hotua enfonce ensuite le clou. Louis sauvera l’honneur des Chats."Un jour sans", peste Laurent Baijot.

Libramont B 12 – Bouillon B 0

On doit le carton du week-end aux jeunes pousses libramontoises qui ont planté pas moins de 12 buts aux pauvres Bouillonnais. Jabour et Baudot se sont offerts tous deux un quintuplé. Valentin et Thilmant sont les autres buteurs dans cette promenade de santé.