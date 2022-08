Bourdon est le seul cador à s’imposer

Vecmont 3 – Harre-Manhay 1

Malgré le score, les Manhaydois n’ont pas démérité et la partie aurait pu tourner en leur faveur. Techy déverrouille le marquoir à la demi-heure (1-0), mais Pire lui répond dans la foulée (1-1). Soroge, le gardien local, doit s’employer pour garder les siens dans la partie. T. De Potter rendra l’avantage aux Vecmontois avant que Maboge, sur un long ballon, ne clôture les débats (3-1).

Oppagne B 1 – Mormont B 1

"On est bien payé avec un point, reconnaissait le T2 oppagnois Michel Bonjean. S’il avait dû y avoir un vainqueur, cela aurait été Mormont." Les débats ont globalement été équilibrés dans le derby, mais les Orangés se sont créé les occasions les plus franches. Halleux a profité d’une faute de main du gardien pour ouvrir le score (0-1). Les Gaulois ont eu le mérite d’y croire jusqu’au bout, soit quand Zune a trouvé la lucarne sur un centre-tir à dix minutes du terme (1-1).

Odeigne 3 – Roy B 2

Rapidement menés sur leurs terres suite au but de Jaumin (0-1), les Odeignois ont reversé la valeur. M. Kimus a égalisé sur penalty (1-1) et Camara, auteur d’un doublé, a fait la différence d’entrée dans le second acte (3-1). "Après la réduction du score de Poirrier, on a serré les fesses jusqu’au coup de sifflet final", ajoutait le délégué odeignois, Maxime Wuidar.

Houmart 2 – Bourdon 3

Un Yasin Agilonu dans tous les bons coups permet aux Verts de s’extirper du piège houmartois. De l’autre côté du terrain, son gardien Lejeune manque un contrôle d’entrée synonyme d’auto-but de Laffineur (1-0). L'attaquant visiteur va alors égaliser (1-1), avant de provoquer un auto-but (1-2) et de faire le break à la 55' (1-3). En fin de match, Gena surprend Lejeune sur un coup franc lointain (2-3).

Rendeux 2 – Champlon 2

Une histoire de penalty dans une rencontre hachée. Ivaldi ouvre le score sur l’un d’eux pour les joueurs locaux (1-0). Dans la foulée, Champlon obtient deux nouveaux penalties, transformés par Bariseau avant la mi-temps (1-2). Les deux équipes procèdent par de longs ballons et ont du mal à proposer du jeu. Finalement, Mathieu égalisera d’un superbe coup franc (2-2).

Nassogne B 1 – Bande 1

Au coup de sifflet final, il y avait beaucoup de déception chez l’entraîneur de Bande, Vincent Simon."Nous avons mené durant presque tout le match. On loupe un penalty et leur gardien réalise une belle partie pour garder le 0-0 à la pause."Autour de l’heure de jeu, une bagarre éclate entre Jeanjot et Geuns qui sont exclus. Dès la reprise des débats, Can pense avoir fait le plus dur (0-1), mais Batter profite d’une mauvaise passe pour égaliser sur le buzzer (1-1).