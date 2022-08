Bercheux accroché à la dernière minute

Mené à l’heure de jeu après le but de Louis, Ochamps, qui avait vu Bercheux manquer quelques occasions au premier acte, arrache donc son premier point de la saison. " Un point que nous sommes allés chercher en équipe, savoure Sébastien Ricci.Cela aurait été dommage de s’incliner sur une phase arrêtée. Mais mes gars ont eu le mérite d’y croire jusqu’au bout."

Saint-Hubert 2 – Paliseul 2

Un partage finalement assez logique entre deux équipes qui n’ont pas proposé leur meilleur football."La victoire aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, mais Batter sort le grand jeu en fin de match sur des essais de Meddah et C. Poncelet", précise Adrien Marchal. Devant grâce à un coup franc de Claude, Saint-Hubert voit Paliseul inverser la tendance en quelques minutes à peine. A. Poncelet, qui avait raté une belle occasion à 0-0, profite d’un service de Meddah pour égaliser. Dans la foulée, Dourte presse à mi-terrain, récupère le cuir et s’en va tromper Batter (1-2). Saint-Hubert, qui a manqué de précision dans le dernier geste, égalise finalement grâce à Chardome (2-2). Notons que Paliseul a terminé à dix après la deuxième jaune de Marchal.

Florenville 4 – Sainte-Ode 0

Première sortie convaincante pour Florenville."Sans doute notre meilleur match depuis le début de la préparation", indique Morgan Matz. Face à Sainte-Ode, Florenville n’a jamais eu le temps de douter puisque les Florentins menaient déjà 3-0 au repos. Cyprien Blandin, sur un centre de Vanhagendoren, avait ouvert le score. Brunson, après un slalom dans la défense, avait doublé l’avance des siens avant que Blandin, encore lui, ne termine un bon travail de Boulanger (3-0). En fin de match, Mani, qui venait de monter au jeu, fait parler sa précision sur coup franc (4-0).

Orgeo 0 – Neuvillers 3

Quatre minutes, il n’en a pas fallu plus à Hugo Nicolas pour débloquer son compteur. L’attaquant profite d’une mésentente défensive pour ouvrir le score (0-1). Orgeo est plus présent dans les duels, mais c’est Puttman qui réalise le break (0-2). Avant la pause, Faustino croit réduire le score, mais la barre vient au secours de Ledent. Malgré la gueulante de Jean-François Rossignol à la pause, Orgeo voit Prévot planter le troisième but des siens avant l’heure de jeu: 0-3."Notre succès est mérité,commente Christophe Jacquemin. Mais si Orgeo revient à 1-2, le match est peut-être différent. Maintenant, avant cette barre, nous avons aussi l’occasion de faire 0-3."

Corbion 1 – Libin 4

Devant au premier acte, grâce au but sompteux de Gonzague, auteur d’une reprise de volée foudroyante, Corbion a longtemps cru créer la sensation de la journée. Mais une fois que Khelfi a égalisé peu après l’heure de jeu, Libin a haussé le ton. Maboge, qui profite d’une erreur de Guillaume, met Libin aux commandes avant que Zappala et Reyskens ne corsent l’addition (1-4). Notons aussi que Corbion a terminé à dix après la deuxième jaune, pour rouspétances, de Harouard."Une victoire difficile, avoue Andy Léonard.Corbion a mis beaucoup de hargne en première période. Nous avons plus posé le ballon ensuite et nous avons émergé physiquement."

Rossignol 2 – Wellin 2

Un partage qui arrange surtout Wellin, privé de son coach, et mené à deux reprises. M. Foury trompe tout d’abord Pisvin, venu dépanner entre les perches, avant que Trodoux ne rétablisse l’égalité (1-1). Un autre Foury, Alex, remet Rossignol aux commandes, mais juste avant l’heure de jeu, sur penalty, Benassy remet les compteurs à zéro. Van Hoey sort ensuite le grand jeu sur un essai de Trodoux avant que Rossignol ne domine les vingt dernières minutes. Pisvin sort bien devant Foury avant d’être sauvé par sa barre sur une frappe surpuissante de A. Foury. Le portier est encore au bon endroit pour capter une tête de Hutting.

Grandvoir 3 – Les Bulles 1

Dix secondes, il n’a pas fallu plus longtemps à Grandvoir pour obtenir un penalty. Lancé par Gofflot, Bodet est accroché par Thiry. Gofflot transforme (1-0). Bodet envoie ensuite au-dessus avant que Les Bulles n’égalise. Forget repousse le penalty de Compère, mais dans la continuité de l’action, Compère se jette et pousse au fond (1-1). Après un bon arrêt de Thiry devant Gofflot, Forget est sauvé par sa barre. La chance de Les Bulles est passée car Bodet et Nieles offrent la victoire à Grandvoir."Un succès mérité. Nous étions au-dessus en deuxième période", juge Benjamin Decamps.