Aubange B enraie l’hémorragie, Signeulx pas

Toernich 5 – Halanzy 2

La détermination et l’efficacité locales ont eu raison de jeunes Miniers certes séduisants offensivement, mais trop peu rigoureux derrière. Au premier acte, Toernich frappe à quatre reprises via Martin et Chainnieaux, tous deux auteurs d’un doublé. Halanzy, mieux organisé, aura la mainmise sur la 2epériode, mais sur une rare occasion locale, Simon affichera le score de forfait (5-0). Valentin réduira l’écart sur penalty avant que l’inévitable Migeaux n’inscrive un but lui aussi (5-2). La fin de rencontre sera ternie par la blessure de Noah Forget, emmené en ambulance après un duel appuyé."Noah est sorti de l’hôpital, il va bien, mais il est quand même à l’arrêt pour quinze jours au moins, précisait au lendemain du match Christian Lambert, le président des Miniers. Je regrette quand même un engagement, selon moi, excessif de Toernich dans cette rencontre."

Rachecourt 1 – Autelbas 2

Deux auto-goals dans ce match. L’un de Delposen provoqué par Henrion pour une rapide ouverture du score (0-1). Et l’autre de Tabar en fin de partie lorsqu’il a dévié un coup franc local. Mais celui-ci n’a servi qu’à relancer, en vain, le suspense car Lequeux, d’un tir lobé, avait entre-temps doublé l’écart en faveur d’Autelbas."Notre succès est mérité car le portier rachecourtois a brillé entre les perches pour éviter que l’écart se creuse, estime Thierry Claude, le T1 d’Autelbas.Mais cette équipe de Rachecourt s’annonce, selon moi, plus coriace que sa devancière."

Meix-le-Tige 1 – Ethe B 4

Large, mais pas si évident succès des Cassidjes coachés pour l’occasion par Steve Gustin (Philippe Gomrée étant en vacances). En s’offrant un doublé et en provoquant de surcroît un auto-goal adverse, Sabri Pacolli a prouvé qu’à 37 ans, il a gardé intact son sens du but, Lescrainier complétant l’addition côté visiteur. Limaleba, lui, s’est chargé de relancer le suspense en réduisant l’écart à 1-2 à une demi-heure du terme, mais les Cassidjes ont été dans l’ensemble les plus dangereux, même si leur jeune portier Luis Rodrigues (le fils de l’ancien attaquant brésilien de Virton) a dû se distinguer pour sortir deux ballons chauds.

Waltzing 0 – Aubange B 0

Après quatre lourdes défaites en Coupe (et 28 buts concédés), les Aubangeois ont enrayé l’hémorragie chez des Oranges certes dominateurs, mais insuffisamment concrets dans la zone décisive. Tandis qu’Aubange a semé le danger sur deux phases arrêtées, Kochchif, Maes ou encore Mahoudeaux ont donné quelques frissons au portier visiteur, mais en vain.

Athus 2 – Saint-Mard B 1

C’est le joker athusien Paulo Farinheira, monté au jeu peu avant l’heure, qui a donné la victoire aux Métallos à dix minutes du terme et au bout d’une phase bien construite. Avant cela, Athus a ouvert le score par Diogo et aurait sans doute mérité de rejoindre les vestiaires avec un but d’avance, mais R. Foulon en a décidé autrement. Tandis que les Gaumais semblaient mieux dans la partie ensuite, ils n’ont pu éviter que la balance penche tardivement en leur défaveur.

Tontelange B 0 Sainte-Marie-sur-Semois 1

Les Verts l’emportent par le plus petit écart sur un terrain sautillant."On pouvait tuer le match, on ne l’a pas fait, mais dans l’ensemble, notre gardien n’a quand même été fort inquiété", résume Fabrice Bergmann, leur entraîneur. Le seul but de la rencontre a été inscrit peu avant la pause-café par Harlem Kadiluako. Le transfuge châtillonnais des Gaumais a ajusté le portier adverse d’une jolie reprise en demi-volée, déclenchée des 25 m.