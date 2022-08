Givry a bien une équipe, et elle ti ent la route!

"I l y a dix jours, certains prétendaient que Givry n’aurait pas d’équipe sur le terrain pour affronter Mormont. On s’est fait discret jusqu’au bout pour entretenir le mystère et jouer sur l’effet de surprise.Mais je pense qu’on a apporté, ce dimanche, quelques éléments de réponse à ceux qui doutaient de nous et qui me faisaient passer pour un doux rêveur, un Bisounours."Il avait le sourire après le match, Frédéric Herinckx. Oui, Givry s’est incliné. Mais non, il n’a pas ramassé la casquette que beaucoup lui prédisaient. Que du contraire, même. Avec trois gamins du club dans le onze (Herbeaux, 16 ans, et les frères Dufrasne, 18 ans) et une moyenne d’âge d’à peine 21 ans sur la feuille, les Canaris ont sérieusement contrarié des Mormontois qui n’ont fait sauter le verrou qu’à sept minutes du terme. Et qui n’auraient sans doute pas mérité de rentrer à la maison avec les trois points de la victoire."Je pense que si on mène 2-0 à la mi-temps, il n’y a pas grand-chose à redire,analysait Frédéric Herinckx, en référence aux deux face-à-face perdus par son attaquant de poche Goury face à Malela au premier acte.Nous nous sommes procuré les plus belles occasions et mes garçons n’ont jamais lâché, alors que nous n’avions que treize joueurs opérationnels. Ils sont frustrés par le résultat, parce qu’ils ont le sentiment qu’ils méritaient mieux, mais moi, je suis content d’eux. Agréablement surpris? Non, j’étais convaincu que mon équipe tiendrait la route."